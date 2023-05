Mai exact, cei trei au pregătit humus cu salată arăbească Tabbouleh. Iată cum s-au descurcat!

Hello Chef, sezonul 5, 14 mai 2023. Roxana Blenche, Eliza și Cosmin Natanticu au pregătit humus cu salată arăbească

În noul episod din Hello Chef de duminică, 14 mai, au fost invitați Eliza și Cosmin Natanticu, care au știut cum să întrețină atmosfera în platou. Au glumit, au cântat, dar mai ales au ajutat-o pe chef Blenche să pregătească humus cu salată Tabbouleh. Natanticii formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri de la noi, participând la diverse emisiuni marca Antena 1. Ea - o adevărată artistă, iar el un comediant profesionist: ambii fac împreună o echipă pe cinste!

La început, Eliza i-a făcut o surpriză Roxanei, căreia i-a adus o cămilă de pluș, fiind în ton cu tema din această ediție a emisiunii Hello Chef.

Ingrediente humus și salată Tabbouleh

500 g năut

100 g tahina

2 lămâi

usturoi

250 ml ulei de măsline

200 g andive

1 rodie

5 legături pătrunjel

200 g ananas

100 g ceapă roșie

„Avem aici o combinație foarte bună pentru perioada postului și pentru cei care sunt vegetarieni. Năutul este o sursă foarte bună de fibre, de fier pe care îl combinăm cu cerealele din lipie și, dacă le asociem cu leguminoase, avem proteine complete”, a intervenit specialista Carmen Brumă. Pentru modul de preparare, vezi video.

Detalii despre sezonul 5 Hello Chef

Din 12 februarie, în fiecare duminică, de la ora 14.00, Chef Roxana Blenche și Carmen Brumă, autoarea unora dintre cele mai de succes programe de slăbit, dau startul sezonului 5 Hello Chef, pornind într-o îndrăzneață călătorie culinară în jurul lumii.

Cele mai reprezentative preparate culinare din 16 noi colţuri ale lumii le vor fi prezentate telespectatorilor de Chef Roxana Blenche, Carmen Brumă şi invitaţii lor. Nu va lipsi nici surpriza sezonului – o nouă provocare culinară ce va condimenta fiecare episod cu scopul de a pune la încercare creativitatea Roxanei în bucătărie!

Şi în acest sezon, Carmen va fi ghidul care va dezvălui istoria preparatelor, le va oferi telespectatorilor informaţii nutritive şi va servi porţii duble de voie bună prin jocuri savuroase şi amuzante, inspirate din cultura locală.

Chef Roxana Blenche dezvăluie: “În cel mai nou sezon Hello Chef călătorim în alte 16 ţări, cu alte culturi, gusturi şi reţete diferite. A fost o adevărată provocare şi pentru mine, deoarece aceste ţări nu au tocmai o cultură gastronomică asemănătoare cu a noastră, însă eu ador provocările.

Totodată a fost un sezon foarte greu pentru mine, din motive de … burtică, a fost dificil să stau atât de mult în picioare, însă echipa a fost senzaţională de-a dreptul. Mi-au făcut toate poftele, au avut mare grijă de mine, aşa că iată-mă în ultima zi, pe cât de mult îmi doream o pauză, pe atât de rău îmi părea că se termină.

Următorul sezon nu o să mai fie cu burtică, o să fie… Hello bebelina 😊 Am avut invitaţi savuroşi, cu care am discutat câte în lună şi în stele, am râs, am cântat, pentru că dacă în primele sezoane îmi era ruşine şi să fredonez ceva, acum am cântat de n-am avut aer, pe româneşte".

Rând pe rând, alături de chef Roxana Blenche şi de Carmen Brumă vor veni şi vor împărtăşi din propriile lor experienţe culinare şi Andra şi Răzvan Gogan, Vlăduţa Lupău, TJ Miles, Lizi şi Cosmin Natanticu, Feli, Zarug, Tzancă Uraganu şi mulţi alţii.