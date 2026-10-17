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După o nouă ediție, lider de audiență, Insula Iubirii continuă diseară cu momente incendiare – flacăra se aprinde în ambele vile!

Viața îți aduce uneori momente pe care nu le poți controla, clipe care îți arată că tot ceea ce credeai, nu se potrivește cu ceea trăiești. Testul suprem al relațiilor te scoate din zona de confort și îți oferă șansa de a-ți cunoaște partenerul și de a-ți face o idee serioasă despre cum va fi viitorul vostru. Lucrurile s-au schimbat în ambele vile, iar de acum, povestea se scrie cu noi provocări. Insula Iubirii continuă în această seară, de la ora 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

Autor: Bianca Cimpoi
Publicat: Sambata, 17 Octombrie 2026, 10:13 | Actualizat Sambata, 17 Octombrie 2026, 10:16
Flacăra ispitei se aprinde la Insula iubirii atât la băieți, cât și la fete
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Un nou cuplu și-a făcut simțită prezența la bonfire – Mira și Ian au povestit cu Radu Vâlcan și au ajuns în vilele lor, unde i-au cunoscut pe toți ceilalți. Cu zâmbetul pe buze și cu motivații clare de a trăi această experiență, cei doi au intrat rapid în petreceri și într-o mai bună cunoaștere. Ce urmează pentru ei, rămâne să descoperim treptat.

Nopțile au fost complet diferite în cele două vile – dacă băieții au plecat în club, în oraș și s-au distrat la maximum, profitând de prima ieșire din casă, fetele și-au continuat starea de bine în jurul piscinei. Pentru una dintre ele, apropierea cu una dintre ispite a atins un nou prag – Bianca Iotu și Narcis având parte de prima seară cu sărutări, atingere și o apropiere evidentă, atât la nivel fizic, cât și spiritual.

Seara a adus, încă o dată, povești ce nu au putut fi ratate, fiind lider de audiență! Conform datelor oferite de Fifty5Blue, în intervalul 20:29 – 00:10, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1, cu difuzarea ediției a înregistrat 6.5 puncte de rating şi 26.6% cotă de piaţă, în timp ce, postul secund, PRO TV, cu Vocea României, avea 6.1 puncte de rating şi 24.6% cota de piaţă. În minutul de maximă audiență, de la ora ora 21:52, peste 1.1 milioane de telespectatori au fost captivați de povestea fierbinte.

Diseară, așteptările sunt zguduite din temelii! În prima parte a zilei, într-o aparentă liniște în ambele case, o cutie misterioasă își va face simțită prezență și îi va surprinde pe participanți. După ce vor realiza că nicio zi seamănă cu alta, curiozitatea le va fi răsplătită cu o noutate pe care nu o prevedeau.

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Nici noaptea nu va fi mai calmă! Atât la băieți, cât și la fete, se va aprinde flacăra ispitei, iar toți vor ajunge la bonfire. Imaginile vor șoca și vor aduce declarații incredibile, care vor arăta că testul este mai puternic decât și-au închipuit și că tot ceea ce vor primi pe mai departe le va schimba total felul de a gândi. Sunt oare pregătiți pentru aceste confruntări cu realitatea?

Insula Iubirii, show-ul fenomen, se vede în fiecare vineri, de la ora 20:30 și sâmbătă, de la 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

Sursa: Fifty5Blue

Copyright:ARMADATA S.R.L.

Date prelucrate de catre departamentul Research Antena Group

Analiza este facuta pe target-urile 21-54 Urban și Național

Perioada 16 octombrie 2026

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