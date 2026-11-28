Invitată în cadrul podcast-ului lui Radu Tibulca, Ramona Olaru a dezvăluit ce face atunci când primește comentarii răutăcioase și ce crede despre cei care îi spun că îmbătrânește.

Ramona Olaru a dezvăluit cum se protejează de mesajele răutăcioase de pe rețelele de socializare | Instagram

Ramona Olaru a găsit o soluție simplă pentru comentariile jignitoare de pe rețelele de socializare.

Printre altele, unele dintre acestea îi spun vedetei că îmbătrânește.

Dar vedeta a găsit o soluție simplă. Nu mai răspunde la aceste comentarii, ci pur și simplu îi blochează pe cei care le scriu.

Ea a dezvăluit și ce fel de mesaje răutăcioase primește, în ciuda faptului că mulți o consideră una dintre cele mai frumoase vedete din showbizul românesc.

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Ce face Ramona Olaru când primește comentarii răutăcioase

În cadrul podcast-ului, pezentatoarea a recunoscut că, în ultima perioadă, apasă tot mai des butonul de blocare. Comentariile negative vin constant, spune ea, iar tema vârstei se repetă

„Lasă că o să îmbătrânești și tu. Hai că deja îmbătrânești,” a dezvăluit Ramona că primește printre mesajele răutăcioase.

Ce o deranjează nu e ideea de a îmbătrâni, ci tonul acestor comentarii, care sugerează că ar urma să arate rău. Dar vedeta a ales o metodă simplă să gestioneze astfel de situații.

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„Nu, direct mă uit și dau block, ca să nu mai existe energia aia deloc în jurul meu. Adică nici nu mă mai încarc eu pușca să dau mai departe,” a explicat vedeta, care a recunoscut că primește și mesaje că e „proastă rău de tot”.

„M-ai cunoscut, m-ai văzut în viața ta? Noi am vorbit, am fost împreună la vreo școală, să vezi dacă eram proastă sau nu?” a spus Ramona. Vedeta le-a sugerat celor care o atacă să se întrebe, măcar o clipă, ce anume au cu ea.

Nu e prima dată când prezentatoarea este ținta criticilor din online. În noiembrie 2023, după ce a fost criticată că folosește filtre în fotografii, Ramona a postat un video în care apărea fără machiaj, potrivit BZI. La începutul acestui an, o declarație dintr-un podcast despre bărbații fără bani a stârnit un val de reacții pe rețelele sociale, unele foarte dure.

Ramona Olaru nu se sfiește să vorbească despre vârsta ei

„Eu am 37 de ani. Nu cred că se vede chiar așa că am 37 de ani pe mine,” a spus vedeta „Găsesc să trăiesc frumos, pentru că viața mea se întâmplă azi și acum, nu peste 2 ani, când o să fiu mai bătrână. Așa cum spune pe internet.”

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Încrederea cu care le răspunde criticilor vine și din experiența sa. Ramona Olaru a crescut într-un sat din județul Călărași, Tudor Vladimirescu, potrivit Viva. A povestit de mai multe ori că a avut o copilărie cu lipsuri.

Nu a avut televizor până la 14 ani, iar când a avut, în sfârșit, antenă, primii pe care i-a văzut au fost Răzvan și Dani, colegii alături de care lucrează astăzi. La 18 ani s-a mutat la București fără niciun plan și fără să aibă unde să stea.

În cadrul aceluiași interviu, vedeta a vorbit despre sănătatea sa și motivele pentru care a renunțat la 2 relații amoroase în acest an.