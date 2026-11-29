Luna decembrie vine cu un eveniment astrologic important. Pe 4 decembrie 2026, Venus, planeta asociată cu iubirea, frumusețea și banii, intră în zodia Scorpionului.

Potrivit astrologilor, acest tranzit poate aduce schimbări în relațiile sentimentale, dar și o altă perspectivă asupra banilor și a lucrurilor care contează cu adevărat. Patru zodii ar putea resimți mai puternic influența acestui eveniment.

Venus intră în Scorpion pe 4 decembrie 2026. Ce semnificație are acest eveniment astrologic

Vineri, 4 decembrie 2026, Venus revine în zodia Scorpionului, unde va rămâne până pe 7 ianuarie 2027. Nu este prima dată când planeta iubirii traversează acest semn zodiacal în 2026. Venus s-a mai aflat în Scorpion între 10 septembrie și 25 octombrie, iar revenirea sa are legătură cu perioada de retrogradare din această toamnă.

În astrologie, Venus guvernează iubirea, relațiile, plăcerile și valorile materiale. Atunci când traversează Scorpionul, un semn asociat cu pasiunea, intensitatea și transformarea, aceste domenii capătă o semnificație aparte.

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Este o perioadă în care sentimentele pot deveni mai puternice, iar unele persoane ar putea simți nevoia să lămurească situații sentimentale rămase nerezolvate.

Relațiile superficiale pot deveni mai puțin atrăgătoare, în timp ce dorința de stabilitate, sinceritate și apropiere emoțională poate crește.

Patru zodii care ar putea avea parte de schimbări importante după 4 decembrie 2026

Scorpion

Pentru Scorpioni, intrarea lui Venus în propriul semn zodiacal poate marca începutul unei perioade în care viața sentimentală devine o prioritate. Nativii care se află într-o relație ar putea simți nevoia să discute mai deschis despre viitor, în timp ce persoanele singure ar putea fi mai dispuse să cunoască pe cineva. Este și un moment potrivit pentru a-și recăpăta încrederea în propriile forțe. Unii Scorpioni ar putea decide că este timpul să lase în urmă o situație care nu le mai aduce liniște.

Taur

Taurii se numără printre nativii pentru care acest tranzit poate pune în prim-plan relațiile de cuplu. Venus este planeta care guvernează zodia Taurului, iar trecerea sa prin Scorpion, semnul opus, poate aduce discuții importante între parteneri.

Pentru unii nativi, perioada poate însemna o apropiere mai mare de persoana iubită. Pentru alții, poate fi momentul în care trebuie să stabilească ce își doresc cu adevărat de la o relație. Nu sunt excluse nici discuțiile despre bani, planuri comune sau responsabilități financiare.

Leu

Pentru Lei, Venus în Scorpion aduce în atenție familia, locuința și relațiile cu persoanele apropiate. Unii nativi ar putea simți nevoia să petreacă mai mult timp acasă sau să rezolve probleme care au provocat tensiuni în familie. În plan sentimental, perioada poate favoriza discuțiile sincere și dorința de a construi o relație mai stabilă. Pot apărea și planuri legate de amenajarea locuinței, mutare sau cheltuieli importante pentru casă. Astrologii recomandă însă prudență în deciziile financiare luate sub impulsul emoțiilor.

Vărsător

Vărsătorii ar putea avea parte de o perioadă interesantă în plan profesional. Venus traversează un sector asociat, în interpretările astrologice, cu imaginea publică, cariera și relațiile cu persoanele care le pot influența parcursul profesional. Unii nativi ar putea primi mai multă apreciere pentru munca lor sau ar putea avea ocazia să poarte discuții importante despre viitor. În același timp, Vărsătorii vor trebui să găsească un echilibru între responsabilitățile profesionale și viața personală. O relație poate avea nevoie de mai multă atenție, mai ales dacă în ultima perioadă munca a ocupat primul loc.

Cât timp va rămâne Venus în Scorpion

Venus va traversa zodia Scorpionului până pe 7 ianuarie 2027, când va intra în Săgetător. În astrologie, această perioadă este asociată cu sentimente intense, dorința de apropiere și nevoia de a clarifica aspecte importante ale relațiilor.

Deși Scorpionii, Taurii, Leii și Vărsătorii se numără printre semnele care ar putea resimți mai puternic acest tranzit, influența sa este interpretată diferit pentru fiecare persoană, în funcție de harta natală.