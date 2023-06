Cine este ispita Maria Ilioiu de la Insula Iubirii sezonul 7. Ispita se reîntoarce în cadrul show-ului pentru a cincea oară

Maria Ilioiu vine din nou la Insula Iubirii în calitate de ispită, în sezonul 7. Cine este ea și de ce a luat decizia de a reveni în cadrul competiției care a consacrat-o.

Maria Ilioiu se întoarce la Insula Iubirii în sezonul cinci | Antena 1

Maria Ilioiu este considerată cea mai sexy ispită de la Insula Iubirii. Ea a participat în cadrul acestei emisiuni începând cu cel de-al doilea sezon al emisiunii, timp de patru sezoane, iar anul acesta revine în emisiune.

Maria Ilioiu se reîntoarce la Insula Iubirii. De ce a hotărât să participe în sezonul 7 al show-ului

Maria Iliouiu are 32 de ani și nu este străină de rolul de ispită la Insula Iubirii. Ea a fost ispită în sezoanele 2, 3, 4 și 5 și a reușit să-și îndeplinească rolul cu succes, chiar dacă nu avea o chimie cu bărbații pe care i-a cucerit. S-a făcut remarcată datorită formelor apetisante și este cunoscută drept cea mai sexy ispită de la Insula Iubirii.

De-a lungul timpului, Maria a avut relații, însă nu a găsit încă bărbatul alături de care să rămână toată viața. În plus, ea spune că nu s-a visat niciodată mireasă, iar în acest moment cariera este singura care primează în viața ei. Astfel, Maria Ilioiu a avut toate motivele să accepte provocarea de a participa în cadrul show-ului în calitate de ispită.

Cât despre motivele pentru care a luat această decizie, Maria spune că vrea să mai repete încă o dată această experiență care i-a schimbat viața în totalitate și care i-a adus celebritatea.

Cu ce se ocupă Maria Iliouiu de când s-a retras din lumina reflectoarelor

Cu toate că multă vreme a fost în atenția publicului după participarea sa în cadrul emisiunii, ispita Maria Ilioiu a fost ceva mai retrasă în ultima perioadă. Ea le-a declarat jurnaliștilor în ultimele luni că ar vrea să-și țină viața privată departe de ochii curoșilor. Ispita și-a dorit mai multă discreție, însă nu a ezitat să ofere detalii importante despre viața sa profesională.

În prezent, Maria Ilioiu activează ca influencer în mediul online și câștigă bani frumoși din contractele de imagine semnate cu diverse branduri. Pe lângă asta, ispita de la Insula Iubirii și-a deschis un magazin de haine pe care l-a numit sugestiv „Ispita hainelor” și are planuri mari în afaceri. Vrea să pună cariera pe primul plan, momentan, fiind partea care îi aduce cea mai multă satisfacție în viață.

Într-un interviu pe care l-a oferit la începutul acestui an publicației Spynews, Maria spunea că vrea ca anul acesta să facă primul ei milion.

„Am avut doi ani foarte grei în viață, dar simt că ușor, ușor încep să mă relaxez, simt că renasc ca pasărea Pheonix din propria cenușă, așa simt. Vreau să fie cel mai frumos an din viața mea, simt că voi radia anul acesta, simt că mă voi împlini 100% ca femeie și vreau să fac și primul milion de euro. Vreau să devin cea mai puternică femeie din România. Când aflu secretul o să vă anunț și pe voi (…) Știi ce e interesant, nu am o explicație pentru șirul de 3 care mi se întâmplă. Eu sunt născută pe 3, în luna a treia, am împlinit 33 de ani în 2023. E un șir de trei și nu știu ce se va întâmpla, o să mă duc la un numerolog ceva. Presimt că se va întâmpla ceva bine”, a declara Maria Ilioiu în cadrul interviului.

Cât costă hainele pe care le vinde Maria Iliouiu de la Insula Iubirii

Maria Ilioiu a pornit afacerea cu haine în urmă cu mai mulți ani, când inițial voia doar să închirieze haine de ocazie. Într-un interviu mai vechi, ispita de la Insula Iubirii povestea că ideea ei a venit de la una dintre cele mai mari probleme pentru femei: niciodată nu au destule haine. Astfel că, s-a gândit că o afacere de închiriat haine, pantofi și accesorii ar fi una profitabilă. Iată că, între timp, s-a gândit să deschidă un magazin de haine, semn că ideea ei a fost una profitabilă și i-a adus venituri frumoase în cont.

Pe contul de instagram pe care își promovează afacerea cu haine, Maria Ilioiu a postat mai multe haine cu prețuri accesibile, începând de la 100 de lei. De asemenea, ispita mai vinde și costume de baie și accesorii, bijuterii și ochelari de soare.