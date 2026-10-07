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Iustina de la Insula Iubirii a ajuns cu bebelușul la spital. Ce s-a întâmplat cu micuțul: „Am crezut că glumește”

Iustina Loghin de la Insula Iubirii a făcut un anunț trist! Fiul său se confruntă cu probleme de sănătate și a ajuns, astfel, pe patul de spital. Iată ce a pățit, mai exact, micuțul!

Autor: Elena Boruz
Publicat: Miercuri, 07 Octombrie 2026, 20:30 | Actualizat Miercuri, 07 Octombrie 2026, 20:56
Iustina de la Insula Iubirii a ajuns cu bebelușul la spital | Instagram
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Iustina Loghin și Cornel Luchian au devenit cunoscuți publicului după participarea la Insula Iubirii, unde au acceptat provocarea de a-și testa relația în Thailanda.

Cei doi au avut parte de un parcurs urmărit de telespectatori, iar finalul sezonului 8 a venit cu o surpriză pe care nimeni nu o anticipa.

Fiul Iustinei Loghin a ajuns la spital! Cu ce problemă de sănătate se confruntă

Familia Iustinei Loghin și a lui Cornel Luchian s-a mărit, mai întâi, odată cu venirea pe lume a unei fetițe. Recent, cei doi au devenit din nou părinți, de această dată ai unui băiețel pe care l-au numit Milan.

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Bucuria din familia celor doi foști concurenți de la Insula Iubirii a fost umbrită însă, recent, de o problemă de sănătate. Iustina Loghin a dezvăluit că fiul său, Milan, s-a îmbolnăvit și că a fost nevoită să meargă cu acesta la medic.

În urma consultului și a investigațiilor efectuate, bebelușul a fost diagnosticat cu bronșiolită. Afecțiunea este o infecție virală care afectează căile respiratorii mici și apare cel mai frecvent la sugari și la copiii cu vârsta sub doi ani.

Pentru Iustina Loghin, situația a fost cu atât mai dificilă cu cât Milan este încă foarte mic. Șatena a împărtășit informația cu urmăritorii săi, care au fost alături de ea și i-au transmis mesaje de încurajare.

Când va avea loc botezul micuțului Milan

Cornel Luchian a dezvăluit, într-un interviu, când va avea loc botezul fiului lui și al Iustinei Loghin. Pregătirile sunt în toi, iar fostul concurent de la Insula Iubirii a mărturisit că ceremonia se va desfășura la începutul lunii noiembrie.

Potrivit informațiilor, cei doi soți au angajat deja artistul care să întrețină atmosfera la eveniment, iar bărbatul a declarat că surpriza va fi una colosală.

Iustina de la Insula Iubirii și Cornel
Iustina și Cornel de la Insula Iubirii
Iustina și Milan

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