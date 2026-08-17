Fanii au fosy uimiți atunci când au descoperit cum arată Iustina Loghin de la Insula Iubirii, la doar trei săptămâni după ce născut! Imagini cu soția lui Cornel Luchia într-un corset mulat și decoltat.

Iustina Loghin de la Insula Iubirii a născut recent un băiețel și se bucură de o viață aglomerată de mămică, aceasta având în prezent doi copii. Fosta concurentă din Thailanda și-a luat prin surprindere urmăritorii atunci când s-a pozat într-un corset mulat și decoltat, la doar trei săptămâni după ce a născut. Descoperă cum arată Iustina Loghin în prezent, dar și ce reacția a avut Cornel Luchian când și-a văzut soția așa, pe internet.

Cum arată Iustina de la Insula Iubirii în corset mulat și decoltat, la doar 3 săptămâni după ce a născut! Ce a zis Cornel când și-a văzut soția așa

Iustina Loghin și Cornel Luchian au fost unul dintre cele mai apreciate și îndrăgite cupluri de la Insula Iubirii sezonul 8. Cei doio au mers împreună în Thailanda pentru a-și testa relația și fidelitatea. După numeroase provocări, cei doi au ales să plece împreună în România, mai ales după ce s-a aflat faptul că Iustina era însărcinată cu primul copil al lor.

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Ulterior, la ceva timp după ce a venit pe lume Ivana, fosta concurentă de la Insula Iubirii sezonul 8 a anunțat în luna februarie a acestui an, chiar de Ziua Îndrăgostiților, faptul că este însărcinată pentru a doua oară.

Iustina Loghin a născut în urmă cu 3 săptămâni și a fost extrem de ocupată cu viața de mamă cu doi copii. Recent aceasta a suferit chiar și o reacție alergică cu erupții și a avut nevoie de perfuzii, însă totul s-a terminat cu bine.

La câteva zile după acest incident, fosta concurentă de la Insula Iubirii și-a luat urmăritorii prin surprindere atunci când a publicat o fotografie cu ea într-o ipostază sexy. Îmbrăcată cu un corset mulat și decoltat, ce i-a pus de minune în valoare bustul, Iustina Loghin a arătat ce siluetă de invidiat are și cât de bine arată la doar 3 săptămâni după ce a născut.

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Așa cum era de așteptat, reacțiile internauților nu au întârziat să apară și nu puțini au fost cei care au lăudat-o pentru modul în care arată: „Esti superba !😍”, „❤️❤️❤️ superba”, „Arăți minunat ca întotdeauna ♥️♥️😍😍😍”, 🤍top”, „Ești amazing ❤️❤️❤️❤️❤️”.

„❤️ești ce mai superbă, ești Regina ❤️🔥”, a fost reacția lui Cornel Luchian, atunci când și-a văzut soția așa, pe internet.

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