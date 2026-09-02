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Iustina de la Insula Iubirii a trecut prin una din cele mai grele perioade din viața ei! Confesiunea dureroasă a soției lui Cornel

Iustina Loghin de la Insula Iubirii a trecut prin una din cele mai grele perioade din viața ei. Descoperă ce confesiune dureroasă a făcut soția lui Cornel Luchian.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 02 Septembrie 2026, 17:39 | Actualizat Miercuri, 02 Septembrie 2026, 19:38
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Descoperă ce a dezvăluit fosta concurentă de la Insula Iubirii | Antena 1
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Momente extrem de grele pentru fosta concurentă de la Insula Iubirii! Se pare co Iustina Loghin, soția lui Cornel Luchian, a avut doar de suferit în ultima perioadă și tânăta nu s-a ferit să recunoască faptul că a trecut prin una dintre cele mai grele momente din viața ei. Descoperă în rândurile de mai jos confesiunea dureroasă făcută de aceasta.

Iustina Loghin de la Insula Iubirii a trecut prin una din cele mai grele perioade din viața ei! Confesiunea dureroasă a soției lui Cornel Luchian

Iustina Loghin și Cornel Luchian au fost unul dintre cele mai îndrăgite cupluri de la Insula Iubirii sezonul 8. Au mers împreună în Thailanda pentru a-și testa relația și, chiar dacă au întâmpinat numeroase obstacole, cei doi au ales să plece împreună în România, mai ales după ce s-a aflat faptul că Iustina era însărcinată cu primul copil al lor. În luna iulie a acestui an, Iustina a adus pe lume al coilea copil al cuplului.

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Nu a durat mult și, la jumătatea lunii august, Iustina s-a confruntat cu o formă destul de serioasă de alergie, aceasta având nevoie de perfuzii.

Recent, Iustina Loghin și-a luat prin surprindere urmăritorii atunci când a dezvăluit că a trecut prin una dintre cele mai dificile momente din viața ei.

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„Fetelor, am trecut prin una dintre cele mai grele perioade din viața mea și aproape nimeni nu a știut. Am continuat să zâmbesc și să par bine, deși în ultima lună am plâns mai mult decât aș putea spune...

Poate sarcina, stresul, oboseala și prea multe gânduri adunate. Uneori simt că nu le ofer copiilor mei suficient timp și că telefonul, internetul și grijile adunate. Uneori simt că nu le ofer copiilor mei suficient timp și că telefonul, internetul și grijile ne fură prea mult din prezent.

Acum simt, în sfârșit, că mă eliberez puțin. Dacă treceți printr-o perioadă grea, nu țineți totul în voi. Vorbiți, plângeți, cereți ajutor și încercați să fiți mai prezente lângă oamenii pe care îi iubiți. Uneori avem nevoie să avem grijă de noi”, a fost mesajul publicat de Iustina Loghin de la Insula Iubirii în cadrul unor InstaStory.

De parcă situația dificilă prin care a trecut nu era suficientă, concurenta de la Insula Iubirii a dezvăluit faptul că mulți dintre cei dragi au ales să îi aducă fel și fel de reproșuri.

„Și în perioada asta am primit foarte multe reproșuri și mesaje de la cunoștințe, amici, prieteni, oameni care mi-au spus că nu mai dau niciun semn, că am dispărut din viața lor și că, de când sunt, în ghilimele vedetă sau persoană cunoscută, m-am schimbat.

Dar cred că, uneori, ne grăbim să judecăm înainte să știm ce duce omul respectiv în spate sau ce are, de fapt, pe suflet.

colaj foto cu iustina si cornel luchian de la insula iubirii

Da, este adevărat că în ultima periooadă nu prea am răspuns la mesaje. Chiar și acum am undeva la 50 de conversații nedeschise pe WhatsApp. Dar nu pentru că nu mi-am dorit să răspund. Nu pentru că m-am considerat mai importantă, nu pentru că am uitat de omaeni și, cu siguranță, nu pentru că am devenit vedetă (...). Și poate că, înainte să îi reproșăm că nu ne-a răspuns, ar fi bine să-l întrebăm simplu: Ești bine?”, a mai transmis Iustina Loghin.

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