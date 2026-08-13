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Iustina de la Insula Iubirii a ajuns la perfuzii! Moment extrem de dificil, imediat după ce a născut. Ce se întâmplă cu aceasta

Iustina Loghin și-a îngrijorat urmăritorii după ce a dezvăluit prin ce moment extrem de dificil a trecut recent. Descoperă de ce a ajuns fosta concurentă de la Insula Iubirii la perfuzii.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 13 August 2026, 14:48 | Actualizat Joi, 13 August 2026, 18:28
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Descoperă prin ce situație complet neașteptată a trecut fosta concurentă de la Insula Iubirii | Antena 1
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Moment extrem de dificil pentru Iustina Loghin de la Insula Iubirii, la scurt timp după ce a născut pentru a doua oară. Aceasta se afla singură acasă cu cei mici atunci când a trecut printr-o experiență dureroasă. Descoperă în rândurile de mai jos prin ce a trecut aceasta.

Iustina de la Insula Iubirii a ajuns la perfuzii! Moment extrem de dificil, imediat după ce a născut. Ce se întâmplă cu soția lui Cornel

Iustina Loghin de la Insula Iubirii a născut recent un băiețel și se bucură de o viață aglomerată de mămică. Totuși, recent, aceasta a trecut printr-un moment extrem de dificil după ce i s-a făcut rău și a avut nevoie de ajutor.

„Am rămas două zile doar eu cu copiii acasă, fără Cornel și fără mama. Mă distrez cu Ivana de minune”, a scris inițial Iustina Loghin inițial și părea că se bucură de o zi liniștită alături de copii.

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Nu a trecut mult de la acest mesaj și aceasta a publicat o imagine cu mână la perfuzie, semn că i s-a făcut rău. Ulterior, fosta concurentă de la Insula Iubirii a dezvăluit faptul că s-a confruntat cu momente extrem de dificile atunci când i-au apărut în diferite zone ale corpului eczeme, ca manifestare a unei alergii. Fără să mai stea pe gânduri, aceasta a cerut ajutorul cuiva pentru a primi o perfuzie cu medicamentele necesare într-o astfel de situație (cel mai probabil, un antihistaminic). Se pare că nu a fost pentr prima oară când a trăit acest lucru:

„Anul trecut, când am rămas tot așa singură acasă cu Ivana, am făcut o reacție alergică destul de urâtă și am ajuns la spital. Acum, fix când rămân pentru prima dată acasă doar eu cu cei mici, mi se întâmplă din nou aceeași chestie.

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Doar că de data aceasta nu m-am mai panicat atât de tare. Am chemat pe cineva acasă, mi-a făcut o perfuzie și văd că, încet-încet, începe să îmi treacă. Problema e că eu nici până acum nu știu de la ce fac reacțiile astea sau la ce sunt alergică. Anul trecut, normal, după ce mi-a trecu și m-am văzut bine, nu m-am mai dus să verific și nu mi-am mai făcut nicio analiză.

Și partea cea mai ciudată e că astăzi nu am mâncat absolut nimic. Nimic, nimic. Am băut doar o cafea, aceeași cafea pe care o beau în fiecare zi, deci chiar nu-mi dau seama ce ar fi putut să declanșeze reacția asta.

colaj foto cu iustina loghin si cornel luchian
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Dar de dat asta chiar am de gând să investighez și să aflu ce o provoacă, pentru că nu-i deloc plăcut să pățesc asta, mai ales când sunt singură acasă cu cei mici”, a dezvăluit Iustina Loghin pe pagina sa de Instagram.

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