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Iustina Loghin a născut. Fosta concurentă de la Insula Iubirii și Cornel Luchian au devenit părinți pentru a doua oară

Iustina Loghin a născut al doilea copil. Fosta concurentă de la Insula Iubirii și Cornel Luchian au devenit părinții unui băiețel și au dezvăluit numele ales pentru micuț

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 26 Iulie 2026, 22:51 | Actualizat Duminica, 26 Iulie 2026, 22:53
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Iustina Loghin a născut. Fosta concurentă de la Insula Iubirii și Cornel Luchian au devenit părinți pentru a doua oară | Antena 1
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Iustina Loghin trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa. Fosta concurentă de la Insula Iubirii a devenit mamă pentru a doua oară, iar ea și soțul ei, Cornel Luchian, și-au mărit familia cu un băiețel mult așteptat. Vestea i-a bucurat pe fanii celor doi, care le-au transmis imediat sute de mesaje de felicitare în mediul online.

Iustina Loghin a născut

Pe 26 iulie, Iustina Loghin a adus pe lume un băiețel perfect sănătos. Emoțiile au fost uriașe pentru întreaga familie, iar primele imagini publicate după naștere surprind fericirea pe care o trăiesc proaspeții părinți. Zâmbetele și privirile pline de emoție spun totul despre momentul special prin care trec cei doi.

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Familia s-a mărit cu încă un membru

Iustina și Cornel mai au împreună o fetiță, Ivana, care de acum înainte va avea rolul de soră mai mare. Venirea pe lume a celui de-al doilea copil reprezintă împlinirea unui vis pentru cuplu, care și-a exprimat în repetate rânduri dorința de a avea o familie numeroasă.

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În ultimele luni de sarcină, Iustina și-a ținut urmăritorii la curent cu evoluția acestei perioade și a împărtășit atât momentele frumoase, cât și provocările prin care a trecut. De fiecare dată, fanii au fost alături de ea și i-au transmis mesaje de încurajare.

Ce nume au ales pentru băiețel

Odată cu anunțul nașterii, Iustina Loghin și Cornel Luchian au dezvăluit și numele ales pentru fiul lor. Micuțul va purta numele Milan, un prenume tot mai apreciat în ultimii ani, elegant și ușor de recunoscut la nivel internațional.

Alegerea numelui a fost primită cu entuziasm de comunitatea din mediul online, iar secțiunea de comentarii s-a umplut rapid de felicitări și urări de bine pentru întreaga familie.

Un nou început pentru Iustina și Cornel

După experiența trăită la Insula Iubirii, Iustina Loghin și Cornel Luchian au demonstrat că relația lor este una solidă. Cei doi au continuat să își construiască viața împreună, iar acum se bucură de un nou capitol, odată cu venirea pe lume a celui de-al doilea copil.

În această perioadă, prioritatea lor este adaptarea la viața în formulă de patru, iar Ivana pare pregătită să își întâmpine frățiorul cu multă dragoste. Rămâne de văzut dacă proaspeții părinți vor publica și alte imagini cu micuțul Milan în zilele următoare, însă un lucru este cert: familia lor este mai fericită ca niciodată.

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Valul de felicitări continuă să curgă pe rețelele sociale, unde apropiații și fanii le-au transmis gânduri bune și le-au urat multă sănătate atât mamei, cât și noului membru al familiei. Pentru Iustina și Cornel, ziua de 26 iulie va rămâne, fără îndoială, una dintre cele mai importante și emoționante din viața lor.

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