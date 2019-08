Adrian, din nou la ”Insula Iubirii”?! Ce planuri are iubitul Denisei: ”Vreau să-mi schimb corpul și să revin în Thailanda!”

Episodul 19 al emisiunii ”Insula Iubirii” l-a adus în centrul atenției pe Adrian, care a vorbit despre ce înseamnă experiență pentru el, dar și despre faptul că și-ar dori să revină în emisiune în calitate de ispită.

Astfel, fără să se teamă că ar putea avea de suferit, Adrian a mărturisit că îi e dor de Maria.

”Dacă vrei să te cunoști pe tine, vino aici. Am avut de învățat de aici, am făcut ce am simțit, sincer. Simt că și acum mi-e dragă Maria. Știu că nu e posibil, dar asta simt. Și acum aș vrea să o sărut, să o țin în brațe.”, a spus Adrian.

De asemenea, acesta a dezvăluit că în cazul în care nu se va împăca cu Denisa, atunci va fi î

”Dacă nu o să mă împac cu Denisa, atunci n-o să mai am o relație trei-patru ani. Vreau să trag tare, să-mi schimb corpul și să mă înscriu ispită.”, a spus el.

Ce alte dezvăluiri a mai făcut, află urmărind clipul de mai sus!





CONECTEAZA-TE CU INSULA IUBIRII

Subscribe pe 👉 Youtube

Like pe 👉 Facebook

Follow pe 👉 Instagram

​Afla noutati pe site 👉 Insula iubirii

🌴 💖 Vezi Insula Iubirii Sezonul 5 NECENZURAT pe AntenaPlay, aici ⏩ https://s.a1.ro/AOZq6st. Poţi urmări emisiunea LIVE sau episoade integrale, după difuzarea la TV. Intră acum!

🔵 INSTALEAZA APLICATIILE ANTENAPLAY

Android / iOS / Smart TV - Afla daca televizorul tau e compatibil

Like pe Facebook / Follow pe Instagram / Subscribe pe YouTube