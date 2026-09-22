Transformarea lui Marcel de la Insula Iubirii. Imagini uitate cu soțul Arminei de când nu avea tatuaje și barbă

Marcel Andrei de la Insula Iubirii a trecut prin mari schimbări fizice în ultimii ani. Pe când avea 29 de ani, soțul Arminei arăta complet diferit, fără barbă și fără tatuaje.

Marcel Andrei a trecut prin numeroase schimbări în ultimii ani. În primul rând, „Maluma de Tenerife” s-a transformat din ispita sezonului 8 de la Insula Iubirii, în soțul Arminei și concurent în sezonul 10. Între cele două apariții din Thailanda, Marcel și-a schimbat și înfățișarea, dar și atitudinea, iar fanii au observat transformarea.

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Cum arăta Marcel de la Insula Iubirii fără tatuaje și barbă. Imagini uitate cu soțul Arminei

De altfel, Marcel este un om al transformărilor, având în vedere că în fotografiile cu el de la 29 de ani este aproape de nerecunoscut.

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În 2018, pe când avea 29 de ani, Marcel nu purta barbă și nu avea tatuajele care îi definesc astăzi imaginea. La 37 de ani, soțul Arminei are o barbă bine conturată și numeroase tatuaje, inclusiv pe gât.

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Marcel și Armina sunt concurenți la Insula Iubirii, show care face parte din programul TV al Antenei 1. Cei doi sunt într-o relație de 3 ani, iar de 2 ani au decis că viitorul lor trebuie să fie unul comun, așa că s-au căsătorit civil. Cei doi locuiesc în Tenerife, acolo unde ea este recepționer la hotel, iar el este chelner și promoter imobiliar. El are 37 de ani, iar ea este mai tânără, având 27 de ani, însă împreună par să fie de neoprit.

Sezonul 10 al emisiunii Insula Iubirii poate fi urmărit la Antena 1 vinerea, de la ora 20:30, și sâmbăta, de la ora 20:00. Episoadele pot fi urmărite și online, în AntenaPLAY.