Armina a ajuns la spital, la Insula Iubirii. Ce s-a întâmplat cu soția lui Marcel și cum au reacționat concurentele și ispitele

După momente lungi de plâns, Armina Andrei a avut nevoie de ajutorul medicului. Soția lui Marcel a fost dusă la spital în ediția de Insula Iubirii de pe 10 octombrie 2026.

în timp ce ispitele masculine se întrebau dacă Armina mai este în vilă, aceasta a ieșit din cameră pentru a merge la spital să aibă parte de niște investigații medicale, în contextul în care în ultimele zile a plâns mult și, spune ea, nu a mâncat și nu a dormit. Claudia a precizat că nu poate empatiza cu soția lui Marcel, în timp ce Bianca și Nattasha au dat de înțeles că ele consideră că motivul supărării nu e depărtarea de Marcel, ci faptul că el nu s-ar mai comporta așa cum și-ar dori ea.

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Momentele dificile pentru Armina. Soția lui Marcel a fost dusă la spital. Cum au reacționat concurenții

„Ea și-a ales singură soarta asta. Noi am încercat să vorbim cu ea, dar dacă noi suntem atât de proști și ea e deșteaptă, ce să-i fac? Îmi pare rău că plânge, ca de orice om, dar nu empatizez deloc cu ea”, a spus Claudia, în ediția de Insula Iubirii de pe 10 octombrie. Show-ul face parte din programul TV Antena 1.

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„Poate ar fi fost și probleme medicale, dar din cauza ei. Nu ieșea, nu vorbea cu nimeni, nu e ok pentru sănătatea mintală. Dar a decis ea să facă asta, nimeni nu i-a zis să facă așa ceva. Putea să stea, să vorbească”

„Eu cred că ea nu se aștepta că Marcel să nu adoarmă pe la 22:00. Răsturnare de situație: Miți s-a transformat în Maluma”, a spus Nattasha Black.

Armina a părăsit vila fetelor pentru a merge la spital.

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Insula Iubirii, show-ul fenomen, se vede în fiecare vineri, de la ora 20:30 și sâmbătă, de la 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!