Bianca, după ce a văzut imaginile cu Marco și ispita Gabriela la Insula Iubirii: „Am greșit și eu!” Ce a recunoscut

Bianca Ghiurcă și-a văzut soțul la date-ul special alături de ispita Gabriela. Iată cum a reacționat și ce le-a spus celor din vilă.

Bianca Ghiurcă a văzut o parte din imaginile cu Marco și ispita Gabriela la date-ul special. Aceasta nu a rezistat să vadă până la capăt tot ceea ce au surprins camerele și a plecat la mașină.

Natasha a așteptat-o cu brațele deschise pe Bianca de la bonfire, iar tânăra i-a povestit ceea ce s-a întâmplat.

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Ce a recunoscut Bianca după ce a văzut imaginile cu Marco și Gabriela

Bianca le-a povestit și fetelor, și ispitelor masculine ceea ce a văzut la bonfire.

„Mi-a părut așa de rău pentru ea, pentru că a trebuit să treacă prin etapa asta”, mărturisește Natasha.

Întoarsă de la bonfire, Bianca spune că trece printr-o situație foarte grea: „Prea greu și nimeni nu te pregătește de așa ceva! E foarte greu să vezi, să știi. E greu! E greu tot! Și cerul plângea”

Soția lui Marco mărturisește că a simțit că ceva s-a întâmplat, fiind foarte sensibilă încă din ziua precedentă:

„D-aia plâng de ieri, că am simțit”, îi spune ea Natashei.

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„Și eu aseară am uitat poza cu Marco”, spune ea, care consideră că a fost un semn. „O singură zi în care am schimbat geanta și n-aveam pozele cu mine! Pe urmă am înțeles că ceva se întâmplă cu mine!”

„Deja m-am descărcat că am vorbit acolo cât am stat vreo jumătate - 45 de minute”, ma spune ea. „Ce-am putut să eliberez, am eliberat!”

„Eu eram pe scăunele și ea era în parte aia la hotel și se auzea”, intervine Claudia.

Eduard a vurt să afle dacă ceea ce a supărat-o pe Bianca a fost faptul că Marco a plecat la date cu Gabriela sau cei doi au dus lucrurile mai departe de atât, iar cea care i-a răspuns a fost Claudia, însă Bianca a intervenit: „S-a auzit. Nu s-a văzut nimic. Se auzea ea, gemea.”

„Al meu a rezistat cât a rezistat, s-a pus pe fotoliu, după-aia s-au stins becurile și o auzeai pe ea”, mai spune Bianca.

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„Am empatizat oarecum, că nu-i ușor să-l vezi pe bărbatul de lângă tine că-și face de cap cu o gagică mai bună ca tine!” spune Narcis Bujor. „Mai bună spus chiar de bărbatu-său, așa că cine sunt eu să-l contrazic?!”

De asemenea, Bianca a vorbit despre furia și durerea care au cuprins-o în momentele în care vedea imaginile cu soțul său: „Simțeam să sparg tot! Așa am și oarecum făcut.”

„Îmi va spune el la momentul potrivit ce simțea în momentele alea, ce îi lipsea cu mine, unde am greșit și eu. Probabil dacă eu nu eram atât de geloasă și posesivă nu s-ar fi ajuns aici, probabil dacă Gabriela nu era pe insulă, nu s-ar fi întâmplat nimic. Și s-au aliniat toate și așa a fost să fie!” mai spune concurenta.

„Din fericire, bine că n-am văzut nimic. Asta mai lipsea. Am învățat că până nu vorbesc cu el e mai bine să nu iau decizii impulsive. Mă gândesc la ce-am greșit și eu, că poate am greșit și eu și de asta a geșit și el”, concluzionează Bianca. „Cu siguranță nu mă așteptam la așa ceva.”

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Când s-a retras în cameră alături de Natasha, Bianca i-a mărturisit: „Era singurul lucru pe care i l-am zis. I-am zis: <<Te rog, din tot sufletul meu, că-ți place una, că... ține-ți-o în pantaloni și când ieși afară și nu te prind, fă-i ce vrei tu!>> Să te facăsă dai cu șutul așa la tot ce ai și la ce puteai avea!”

Bianca este de părere că Marco nu „va găsi alta ca mine să facă tot ce-am făcut noi împreună”! De asemenea, a recunoscut că, deși i-a spus că nu îl va ierta niciodată în cazul în care îi va fi infidel, ar fi dispusă să îl ierte: „I-am spus că nu îl voi ierta niciodată, dar în sinea mea știu că o să-l iert! Eu îl iubesc cum l-am iubit și când am venit aici. Simt aceeași iubire pentru el.”

Ea nu renunță nici la colier, nici la verighetă: „Nu voi da jos nici colierul, nici inelul până nu mă voi vedea cu el și nu vom vorbi despre ce s-a întâmplat. (...) Poate greșesc că mă iau de ea, dar problema mea e cu ea!”

„Ea a ajuns în fața adevărului și n-a putut să-l nege, chiar dacă a fugit de la bonfire”, e de părere Narcis.

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Ce făcea Gabriela în timpul în care Bianca vedea imaginile cu ispita și Marco

În tot acest timp, Gabriela era interesată să afle mai multe despre situația sa actuală, însă nu de la Marco, ci de la ispita care poate vedea viitorul.

Florina îi citea în cărțile de Tarot Gabrielei și îi spunea: „Văd aici loialitate, dar nu știu față de cine. Bianca îi e o femeie foarte loială lui Marco. Marco are foarte multă putere și influență asupra ei, s-ar putea ca ea să-l ierte! El cumva e puțin în ceață (...), nu știe ce să facă și văd iar sex! (...) S-ar putea să renunțe la legătura cu tine.”