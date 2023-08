Bianca Giurcă de la Insula Iubirii sezonul 7 a dezvăluit de ce nu ar putea avea o relație cu ispita Alin Simoiu. Ce a recunoscut

În finala emisiunii Insula Iubirii sezonul 7, Bianca Giurcă a dezvăluit de ce nu poate să aibă o relație cu ispita Alin Simoiu.

În sezonul 7 al emisiunii Insula Iubirii, Bianca Giurcă și Marius Moise a venit în Thailanda pentru a-și testa relația de iubire și pentru a descoperi dacă sunt sau nu făcuți unul pentru celălalt. La final, cei doi au plecat separat din emisiune și, deși au dat o șansă relației lor, lucrurile n-au mers.

Fanii se așteptau ca bruneta să aibă o relație cu ispita Alin Simoiu, dar aceasta a dezvăluit de ce acest lucru nu s-a întâmplat.

În finala Insula Iubirii sezonul 7, Marius Moise și Bianca Giurcă s-au confruntat, la ultimul bonfire. Cei doi au ales să plece separat din emisiune, însă au petrecurt sărbătorile împreună, de dragul familiei:

„Eu și Marius, în momentul în care am plecat de pe insulă, am plecat despărțiți. Dar, pentru a nu ne afecta familiile și pentru că în momentul în care noi ne-am despărțit urmau sărbătorile de Crăciun, am preferat să le spunem după sărbători. Imediat după sărbători m-am mutat. În perioada în care am stat în București am încercat să mă acomodez cu noua mea viață, pentru că viața mea s-a schimbat total în punctul în care eu am plecat de acolo”, a dezvăluit Bianca Giurcă.

Tânăra a stat 4-5 luni la București, dar apoi s-a mutat înapoi la Marius Moise, ca să mai dea o șansă relației lor, însă totul a fost în zadar.

„Între noi nu mai poate să fie nimic. Sunt prea multe reproșuri și nu are rost”, a zis la testimonial concurentul

„El nu poate să accepte chestiile pe care eu le-am făcut acolo, nu acceptă că m-am apropiat de Alin. Mie mi se pare că, la cât de mult am încercat eu să repar relația asta, e cea mai mare dovadă că îl iubesc, nu?”, a zis tânăra cu lacrimi în ochi.

Tot la testimonialul realizat la 6 luni după Insula Iubirii sezonul 7, Bianca a explicat de ce nu ar putea să aibă o relație cu ispita Alin Simoiu, dar și care sunt adevăratele ei sentimente.

„Cu Alin am vorbit după ce m-am întâlnit de la Insula Iubirii. Mi s-a părut el e vinovat pentru viața grea pe care o trăiesc și pentru schimbarea asta din viața mea (...). Nu-mi doresc să mai apară altcineva în viața mea, indiferent că e Alin sau altcineva. Trăiesc cu speranța că într-o zi o să se șteargă toate lucrurile rele pe care le-am făcut în relația asta și o să fie bine. Nu văd viața fără Marius. Nu vreau să mai plâng, eu pe Marius l-am simțit ca pe familia mea. Nu pot să-mi imaginez viața fără Marius, nu văd nimic bun. Mintea mea nu acceptă”, a explicat Bianca Giurcă.

„Își dorește relația cu Marius, chiar dacă vede și ea că e toxică”, a completat ispita Alin Simoiu,

