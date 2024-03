Cât de mult a crescut și cum arată acum fetița Emei și a lui Răzvan Kovacs de la Insula Iubirii sezonul 7

Ema Oprișan și Răzvan Kovacs au devenit părinții unei fetițe superbe după sezonul 7 din Insula Iubirii. Fetița lor are acum 6 luni și i-a cucerit pe internauți cu cât de adorabilă este.

Ema Oprișan și Răzvan Kovacs se bucură acum de viața de familie și de postura de părinți. Cei doi au devenit părinții unei fetițe pe nume Luna în urmă cu aproximativ 6 luni.

Ema mai are un băiețel dintr-o fostă relație, iar acum se bucură de momentele în care cel mic își arată afecțiunea pentru micuța lui soră.

Deși Ema și Răzvan au avut o relație tumultoasă, se pare că lucrurile au început să se așeze și dragostea a crescut atunci când au aflat că așteaptă un copil.

Cât de mult a crescut și cum arată acum Luna, fetița Emei și a lui Răzvan de la Insula Iubirii sezonul 7

Cei doi foști concurenți de la Insula Iubirii sezonul 7 au trecut prin momente dificile atunci când au trebuit să părăsească insula.

Chiar dacă Ema inițial și-a dorit să plece singură, se pare că împăcarea ei cu Răzvan a fost inevitabilă.

La scurt timp de la împăcare, Ema a rămas însărcinată și a decis să își construiască o familie alături de Răzvan.

Acum micuța lor Luna are aproape 6 luni și seamănă foarte bine cu Ema. Atât Ema, cât și Răzvan postează adesea poze amuzante și video-uri cu micuța lor.

Reacția internauților la video-ul cu micuța Luna

În ultimul Reel postat pe Instagram de către Răzvan, se pare că acesta încă încearcă să se adapteze la postura tată. La descrierea video-ului, fostul concurrent a mărturisit că nu știe ce metodă să folosească pentru a o dezvăța pe Luna de ținut în brațe.

“Cum îți dezveți copilul de ținutul în brațe ? Astept recomandări de la cei cu experienta !”

După video-ul adorabil în care micuța Luna se oprește din plans și începe să zâmbească atunci când Răzvan e luată în brațe, urmăritorii săi au reacționat imediat.

“Nicicum … Un copil mic nu cred ca ,este “învățat “ cred ca ,asta are nevoie .Unii mai mult , alții mai puțin … Cu trecerea timpului, ei devenind mai mari , putem modifica ce este “prea mult” … Un bebeluș nu stie sa “manipuleze “ dacă vrea in brațe însemna ca ,asta este tot ce are nevoie in acel moment … Sănătate și răbdare🙏🤍 … Toate aceste momente cu micuți vor zbura atât de repede 😔😇”

“Nu.l dezveti. Se dezvăța singur la un moment dat. Acum simte nevoia ca e mic. Când va creste vei tanji după el, nu mai sta nici la pupat! 😁😁😁”

“Din experiența mea cu 4 copii, dezvatatul se face treptat. Cate puțin în fiecare zi. Adică… în momentul care începe să plângă o lași puțin, pe urmă o iei în brațe o liniștești, după care o pui din nou… și repeți acest lucru de mai multe ori.”

“Toată e Ema 😍”

Fostul concurent de la Insula Iubirii sezonul 7 a primit multe sfaturi de la urmăritorii săi, majoritatea spunându-I că ar fi bine să se bucure de aceste momente unice cu fiica lui, fără să își dorească să o dezvețe de ținutul în brațe.

Micuța Luna îi seamănă Emei și acest lucru a fost observat chiar și de internauți.