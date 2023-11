Insula Iubirii, sezonul 7. De ce Răzvan Kovacs și Ema Oprișan nu și-au botezat fiica la biserică. Care este explicația

Răzvan Kovacs și Ema Oprișan, foștii concurenți din sezonul 7 Insula Iubirii, au organizat o petrecere de botez pentru fiica lor, însă n-au apucat să o creștineze la biserică. Iată care este motivul.

Sâmbătă, 18 noiembrie 2023, a fost petrecere mare în familia lui Răzvan Kovacs și a Emei Oprișan. Foștii concurenți din sezonul 7 Insula Iubirii au dat o petrecere de senzație în cinstea fiicei lor.

În urmă cu aproximativ două luni, tânăra a născut o fetiță perfect sănătoasă. De când a venit pe lumea Luna, cei doi sunt mai fericiți ca niciodată în noua formulă de patru. Frumoasa brunetă mai are un băiețel în vârstă de 3 ani, pe nume Noah, dintr-o fostă relație. Micuțul locuiește alături de mama lui și tatăl vitreg.

Ema Oprișan și Răzvan Kovacs trăiesc din plin fiecare moment alături de cei doi copii. Deși nu este fiul său, fostul concurent din sezonul 7 Insula Iubirii are mare grijă de Noah și îl iubește foarte mult.

Citește și: Ce mesaj a transmis Răzvan Kovacs de la Insula Iubirii, după ce și-a „botezat” fiica. În ce ipostază a fost pozat alături de Luna

Pentru că sunt foarte activi pe rețelele sociale, aceștia au ținut neapărat să își anunțe prietenii virtuali cu au avut parte de un eveniment important. Cei doi au organizat o petrecere de botez pentru fetița lor, chiar dacă bebelușul nu a fost încă creștinat la biserică.

De asemenea, se pare că Răzvan Kovacs și Ema Oprișan l-au sărbătorit și pe micuțul Noah. Foștii concurenți ai reality show-ului au avut aproape toate persoanele dragi, inclusiv colegii pe care i-au avut în emisiune.

Care este motivul pentru care Răzvan Kovacs și Ema Oprișan de la Insula Iubirii, sezonul 7, nu și-au botezat fiica la biserică

Răzvan Kovacs a fost contactat pentru a oferi mai multe informații despre specialul eveniment. Întrebat despre motivul pentru care nu și-a creștinat încă fetița la biserică, bărbatul a oferit un răspuns direct.

Fostul concurent din sezonul 7 Insula Iubirii a mărturisit că urmează să își boteze la biserică fiica duminică, 26 noiembrie 2023. Aceștia nu au găsit nicio biserică disponibilă în perioada în care au organizat deja petrecerea de botez, motiv pentru care au fost nevoiți să își sărbătorească micuța înaintea creștinării.

Mai mult, Răzvan Kovacs a declarat că și fiul său vitreg, Noah, o să fie botezat alături de sora lui.

Citește și: Nicoleta Dragne, fosta ispită de la Insula Iubirii, trece prin clipe grele. Ce s-a întâmplat cu frumoasa femeie în ultima perioadă

„Ideea e că partea religioasă a evenimentului nu am făcut-o încă, din cauza noastră. O facem duminica viitoare, ne-am luat pe repede-nainte cu niște pregătiri, iar când a fost vorba de biserică noi ne-am precipitat atât de tare încât nu am reușit să găsim o biserică disponibilă pentru data respectivă. Așadar, slujba de botez va avea loc duminica viitoare. Era varianta să fie duminica de după botez, dar eu eram inapt pentru a merge la biserică, la o zi după petrecere (râde). Amândoi copiii vor fi botezați”, a declarat el, potrivit spynews.ro.

Cine au fost marii absenți de la petrecerea de botez a fiicei lui Răzvan Kovacs

Răzvan Kovacs și Ema Oprișan au avut 100 de invitați la petrecerea de botez dată în cinstea fiicei lor, dar și în cinstea micuțului Noah. De asemenea, Claudia și Bogdan de la Insula Iubirii sezonul 7 au fost marii absenți de la eveniment.

„A fost o petrecere pentru amândoi, Noah a avut un botez întârziat. A fost dorința mea și a Emei să avem aproape oamenii pe care i-am considerat noi, nu i-am invitat de dragul de a-i invita, ci am vrut să-i avem alături de noi pe oamenii apropiați, familia și prietenii. Am fost undeva la 100 de persoane. După cum se știe deja, noi am rămas în relații foarte bune cu colegii noștri, așa că fiecare dintre ei au venit de pe unde erau, de la Buzău, de la Viena, de la București, toți și-au făcut timp să ajungă, mai puțin Claudia și Bogdan, ei nu au reușit să ajungă”, a mai adăugat soțul Emei Oprișan, conform sursei citate.