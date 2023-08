Ce a pățit Cristina Rancov după Insula Iubirii sezonul 7. Soția lui Iulian Clonț a dezvăluit totul

După ce a participat la emisiunea Insula Iubirii sezonul 7, Cristina Rancov a trecut printr-o situație surprinzătoare. Concurenta a dezvăluit ce s-a întâmplat.

După 21 de zile petrecute în Thailanda, Cristina Rancov s-a reîntâlnit cu Iulian Clonț și cei doi au ales să plece împreună în România. După experiența de la emisiunea Insula Iubirii sezonul 7, concurenta a dezvăluit ce i s-a întâmplat.

Ce a pățit Cristina Rancov, soția lui Iulian Clonț, după emisiunea Insula Iubirii sezonul 7

În sezonul 7 al emisiunii Insula Iubirii, cinci cupluri au venit în Thailanda ca să își testeze povestea de iubire și să descopere astfel dacă sunt sau nu făcuți unul pentru celălalt. Cristina Rancov și Iulian Clonț au venit însă pentru a demonstra lumii că iubirea adevărată există și în cadrul unui cuplu cu o diferență mare de vârstă. După ceremonia finală a focului, cei doi au plecat împreună acasă.

Viața celor doi concurenți s-a schimbat în foarte bine. Experiența insulei a ajutat-o pe Cristina să evolueze în ritm accelerat și i-a dat puterea să treacă peste felul în care oamenii le judecă relația.

„Noi suntem bine, exact așa cum ne-ați lăsat și așa cum v-am obișnuit deja. Liniștiți, fericiți, sănătoși”, a spus Cristina Rancov fericită.

„E un plus participarea în această emisiune. Pe Cristina a întărit-o și a făcut-o să fie mult mai detașată de părerile oamenilor, de părerile lor negative. A prins mult mai multă încredere în ea”, a completat Iulian Clonț, soțul ei.

„Clar m-au ajutat toate experiențele acestea. Probabil că acasă aș fi trecut în 5 ani prin ce am trecut acolo într-un timp foarte scurt. Când am terminat filmările am zis că dacă pot să fac asta, atunci pot să fac orice. Atât de puternică m-am simțit și mă simt în continuare. Nu mă mai afectează, sunt conștientă că fiecare are dreptul să aibă o părere, o opinie. Îmi pare rău că nu am reușit să transmit mai mult sau nu am reușit să mă cunoască mai mult, dar a fost terapie curată. Sunt extrem de fericită că am avut șansa să trecem prin această experiență”, a mai mărturisit concurenta.

