Ce a putut să zică Armina despre Maria, când Marcel a fost întrebat dacă s-a îndrăgostit de concurentă la Insula Iubirii

Ispita Marcel de la Insula Iubirii și proaspăta sa logodnică au fost invitați recent în cadrul unui podcast, acolo unde au făcut mai multe dezvăluiri prețioase, dar și-au anunțat și logodna. Iată cum a putut să o numească Armina pe cea care i-a furat inima partenerului ei în emisiune!

Marcel de la Insula Iubirii sezonul 8 a intrat rapid în atenția publicului din România, datorită replicilor sale care au devenit virale. Totodată, telespectatorii au fost surprinși de latura sa sensibilă, ispita dezvoltând sentimente puternice pentru Maria, una dintre concurentele sezonului, care a venit să își testeze relația alături de Dani, iubitul ei.

Însă, după ce a vărsat lacrimi amare pentru ea, Marcel și-a găsit fericirea în afara reality-show-ului. Bărbatul și Armina Grigoraș trăiesc o frumoasă poveste de dragoste care a început după ce el și-a încheiat rolul de ispită pe Insula Iubirii. Relația lor a avansat rapid și acum, „Maluma de România” și-a cerut iubita în căsătorie.

De când s-au afișat prima dată în calitate de cuplu, cei doi merg peste tot împreună. Invitați recent în cadrul unui podcast, Marcel a fost întrebat dacă a jucat sau nu un rol la Insula Iubirii, iar proaspăta lui logodnică a preferat să preia cuvântul. Iată ce a putut să spună bruneta despre Maria!

Cum a putut să o numească Armina Grigoraș, logodnica lui Marcel, pe Maria de la Insula Iubirii sezonul 8

Marcel Andrei de la Insula Iubirii sezonul 8 a fost invitat, alături de Armina Grigoraș, în cadrul unui podcast, acolo unde a făcut dezvăluiri mult așteptate.

În momentul în care „Maluma de România” a fost întrebat dacă a jucat un rol sau nu în cadrul emisiunii, proaspăta logodnică a acestuia a preluat cuvântul și a oferit un răspuns care l-a surprins până și pe moderatorul podcastului.

„El s-a atașat foarte mult acolo. S-a atașat de femeie aceea, fata aceea, și-a făcut rolul de ispită pentru că e normal să te atașezi în ziua de astăzi. Și eu sunt foarte atașată de câinele meu. Te atașezi de un câine de pe stradă, da păi dacă e un om lângă tine”, a spus Armina.

Ce s-a întâmplat de fapt între ispita Marcel și Maria la Insula Iubirii

Ulterior, ispita Marcel de la Insula Iubirii sezonul 8 a dezvăluit adevărul din spatele sentimentelor puternice pe care le-a avut pentru concurenta Maria.

„Să înțeleagă toată lumea. Bun. Eu am intrat ca rol de ispită, da? Tot ce s-a întâmplat acolo, am vrut să… Eu mi-am dat seama că ea nu o să aibă nici o treabă cu mine și o să aibă treabă cu Alin. Am simțit chestia asta de la bun început. Dar, în schimb, eu am vrut să creez o poveste în toată treaba asta și să fie și un exemplu pentru lumea de acasă. Uite cum e să te comporți cu o femeie, cum e să faci, să nu renunți, înțelegi?”, a mărturisit ispita Marcel în cadrul podcastului în care a fost invitat.

