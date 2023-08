Ce a răspuns Romeo Vasiloni atunci când a fost întrebat dacă a jucat un rol pe Insula Iubirii. Ce a fost, de fapt, între el și Ema

După ce au văzut interacțiunea dintre Romeo Vasiloni și Ema Oprișan, de la Insula Iubirii, fanii emsiunii au fost curioși să afle dacă ispita masculină a jucat un rol sau a fost sincer până la capăt în apropierea sa de concurentă. A jucat Romeo un rol? Iată ce a declarat!

În mediul online, Romeo Vasiloni a făcut mai multe mărturisiri neașteptate despre parcursul său la emisiunea Insula Iubrii, la care a participat în acest sezon. Iată ce a declarat ispita masculină!

Romeo Vasiloni a organizat o sesiune de întrebări și răspunsuri cu fanii curioși de pe rețelele de socializare. Așa cum era de așteptat, un internaut l-a întrebat pe acesta dacă a jucat un rol la Insula Iubirii.

Citește și: Cum arăta ispita Romeo Vasiloni de la Insula Iubirii în anul 2016, atunci când avea vârsta de 25 de ani. Puțini l-ar recunoaște

A jucat Romeo un rol la Insula Iubirii? Ce a declarat despre relația cu Ema Oprișan

Ispita masculină s-a declarat îndrăgostit de Ema în timpul show-ului, iar acum fanii au fost curioși să afle dacă acesta și-a jucat doar rolul de ispită. Romeo a surprins din nou, confirmând că, într-adevăr, a plăcut-o pe concurentă. Acesta a adăugat că nu toate ispitele merg pe insulă doar pentru a-și juca rolul, iar el nu a exclus niciodată posibilitatea de a se îndrăgosti.

„Hai să vă zic o chestie. Eu chiar și atunci când joc un rol mă transpun în pielea personajului și trăiesc prin personajul respectiv, dar nu am jucat un rol pe insulă, pentru că e total greșit... Ok, suntem ispite, avem un rol, un rol de a ispiti, dar nu știu dacă se merge pe premisa că toate ispitele au doar un rol acolo, nu știu cât de mult ar mai putea să creadă concurenții și concurentele că noi suntem reali, dacă toată lumea ar avea un rol pe Insula Iubirii.

Nu, suntem oameni și putem să simțim și noi, chiar dacă mergem acolo într-un rol de ispită. Se poate întâmpla să te atașezi, să te îndrăgostești, să simți”, a precizat Romeo în secțiunea InstaStory.

Citește și: Insula Iubirii, 19 august 2023. Romeo Vasiloni nu și-a mai putut stăpâni lacrimile și a răbufnit. Ce a făcut Ema Oprișan

Romeo Vasiloni și Răzvan Kovacs, replici acide la Insula Iubirii

Așa cum era de așteptat, între Romeo și Răzvan, partenerul alături de care Ema a venit pe insulă, au ieșit scântei atunci când s-au întâlnit la bonfire.

În ediția trecută de la Insula Iubirii, cei doi și-au aruncat câteva replici acide, după ce Ema Oprișan l-a ales pe Romeo Vasiloni pentru a merge la dream date.

„Nu ești curios de ce mă aflu aici? În primul rând, mă aflu aici pentru că m-a ales la dream date. Vreau să știi că o să te ierte ca om, dar nu cred că mai aveți șanse să rămâneți împreună. După cum văd eu lucrurile, Ema este hotărâtă.

Noi doi ne-am apropiat mai mult și chiar ea zicea că acum simte că s-a eliberat totul. Și chiar am văzut asta, o Ema schimbată, e mai liniștită. Nu am pus presiune asupra ei ca s-o influențez, a fost decizia ei în totalitate”, i-a spus Romeo lui Răzvan Kovacs.

La rândul lui, acesta s-a arătat destul de deranjat de discursul lui Romeo Vasiloni și l-a atacat pe acesta atunci când a avut ocazia. Vezi AICI momentul.