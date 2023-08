La ultima ceremonie a focului de la Insula Iubirii sezonul 7, Răzvan Kovacs a făcut un gest neașteptat față de Ema Oprișan și camerele de filmat au surprins totul.

La ultima ceremonie a focului de la Insula Iubirii sezonul 7, Răzvan Kovacs a făcut un gest neașteptat față de Ema Oprișan, dar și o confesiune sinceră.

Ce confesiune neașteptată a făcut Răzvan Kovacs la bonfire, la Insula Iubirii sezonul 7. Ce gest a făcut față de Ema Oprișan

La ultima ceremonie a focului, Răzvan Kovacs și Ema Oprișan s-au întâlnit la ultima ceremonie a focului și s-au confruntat. A fost momentul în care concurentul a făcut o dezvăluire neașteptată, dar și un gest surprinzător față de iubita lui.

Citește și: Ce a pățit Bogdan Cîrlan la Insula Iubirii sezonul 7, când a cerut-o în căsătorie pe Claudia Florescu. Ce a zis ea de tatuaj

„Tot ceea ce am spus rămâne în picioare. O iubesc pe Ema, apreciez foarte mult faptul că nu a făcut în totalitate ceea ce a făcut Răzvan pe insula cealaltă, și că nu a fost oglinda lui. O să-mi cer și scuze Emei pentru tot ceea ce a văzut până acum și o să vadă. Concluzia e că plecăm de aici fiecare pe drumul lui”, a zis Răzvan Kovacs.

„Eu am știut care îmi e limita”, a explicat iubita acestuia.

Citește și: Bianca Giurcă și Alin Simoiu s-au întâlnit în România, după finala Insula Iubirii sezonul 7. Ce s-a întâmplat între ei, de fapt

Atunci când a venit momentul să își ia la revedere, Răzvan Kovacs a întins pumnul către Ema Oprișan ca gest de amiciție, însă bruneta n-a apreciat și a ripostat imediat: „Eu sunt bărbat, să dau pumnul cu tine?! Sau cum?!”.

Concurentul nu s-a lăsat, ci a luat-o în brațe, iar replica tinerei n-a întârziat să apară: „Vai, mă simt Daria”.

„Of, Doamne! O să-mi mănânce viața femeie asta, forever and ever. O să mă marcheze. Și experiența în sine și faptul că a fost nevoie să vin aici ca să văd și să realizez cât de urât se văd in exterior gesturile și vorbele mele”, a fost dezvăluirea făcută de Răzvan Kovacs, în finala emisiunii Insula Iubirii sezonul 7.

Tot ce trebuie să știi despre Insula Iubirii sezonul 7

Pornind de la premisa #cineiubeştenulasă şi aparent pline de încredere, cinci noi cupluri au luat decizia vieţii lor şi au decis să se supună celui mai dur test al relaţiei la Insula Iubirii sezonul 7, pornind într-o călătorie unică, plină de provocări şi tentaţii.

După 21 de zile petrecute în Thailanda alături de ispite, cuplurile au avut parte de un ultim bonfire cu Radu Vâlcan și concurenții au decis cum vor părăsi insula: singuri, împreună sau cu un alt partener.

Insula Iubirii sezonul 7 poate fi urmărită integral pe AntenaPLAY! Tot aici poți descoperi și Interviuri exclusive cu concurenții și ispitele.