Ce mai face și cum arată Bogdan de la Insula Iubirii sezonul 5. Fostul iubit al Giei nu mai arată deloc cum îl știam în emisiune

Bogdan de la Insula Iubirii a făcut senzație în sezonul 5 în care a participat alături de partenera lui de viață, Gia. Ce mai face el în prezent.

Bogdan de la Insula Iubirii s-a schimbat complet de când s-au terminat filmările acelui sezon. Acesta a mers pe Insula Iubirii pentru a-și testa relația pe care o aveala vremea respectivă cu Gia.

Cum arată în prezent Bogdan de la Insula Iubirii după ce s-au încheiat filmările sezonului în care a participat. El nu mai arată deloc cum îl știam

Deși el și Gia au crezut că vor face față testului Insula Iubirii sezonul 5, însă lucrurile au arătat complet diferit, iar în scurt timp de când aceștia au ajuns în Thailanda, Bogdan a călcat strâmb și a înșelat-o pe Gia.

Cei doi nu s-au gândit că vor pleca separați de pe Insula Iubirii, dat fiind faptul că relația lor părea a fi foarte sudată.

Iată cum arată el în prezent:

Fanii emisiunii au observat c[ el s-a schimbat foarte mult fizic:

De ce e Bogdan Oancea unul dintre cei mai controversați concurenți de la Insula Iubirii

Ajuns doar de câteva ore pe insula tentațiilor, Bogdan a început să se sărute cu ispitele feminine, însă nu s-a oprit aici. Concurentul și-a încercat norocul și cu bărbații din concurs, flirtând fără nicio jenă cu aceștia.

Văzând imaginile, Gia a încercat să-l apere pe bărbatul iubit: „Într-adevăr, în anturajul lui, au fost interacţiuni de tipul ăsta, dar la modul de teribilism, să-i şocăm pe ceilalţi, nimic deosebit. Par foarte multe glumiţe cu tentă de genul, dar mi se pare că a dus-o prea departe şi insistă pe asta. Înţeleg că este un tipar care se repetă. Sunt lucrurile pe care le aflu şi eu ca şi voi.

Atunci am privit situaţia ca pe o glumă. În afară de cazul izolat de care am povestit, nu ştiu de altceva. În honeymoon a fost o tâmpenie, o glumă pe care am pornit-o eu. Am zis că mergem în piscină, am zis în glumă că iau bermudele lui, fără niciun fel de gând. El a zis că ia costumul de baie şi… Nici măcar nu era o provocare”.