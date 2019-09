Ce s-a întâmplat la ”Insula Iubirii”, ultimul episod! Care sunt cuplurile care s-au împăcat și cine este concurenta care ar aștepta un copil

Ultimul episod al emisiunii ”Insula Iubirii” a adus clipe tensionate, discuții aprinse și răsturnări de situație.

Astfel, în prima parte a emisiunii, Eusebiu și Teodora au stat față-n față, după trei săptămâni, iar concurentul a cerut-o în căsătorie fără să aibă un inel. Nu a știut, însă, în ce se bagă, întrucât Teodora a venit cu o reacție dură.

”Eu consider că Eusebiu nu se va schimba niciodată. Îi doresc tot binele din lume și cred că i-am dovedit asta, dar prin faptul că mi-a dovedit că nu este un caracter puternic, n-are coerență în idei, în cuvinte, consider că nu este suficient de matur, ca să zic așa, pentru a avea o soție.”, a fost răspunsul ei.

La întrebarea de la final, însă, Teodora a spus că nu știe cum pleacă din Thailanda, dar a ales să petreacă ultimele ore de pe insulă și cu Mircea și cu Eusebiu.

Un an mai și jumătate mai târziu, însă, cei doi au dezvăluit că s-au despărțit și nu au mai păstrat legătura.

Relația dintre Gia și Bogdan, însă, s-a încheiat imediat după ”Insula Iubirii”: ”Eu și Bogdan nu mai suntem împreună, ne-am despărțit pe insulă, pentru că ne-am dat seama că nu mergea relația. Am decis să mă despart de el, nu am mai reluat relația, suntem civilizați, ne-am mai auzit la telefon, dar nu suntem împreună.”, a spus Gia.

Pentru Denisa și Adrian, în schimb, participarea la emisiunea ”Insula Iubirii” a însemnat o nouă șansă. Denisa a dezvăluit că formează un cuplu cu Adrian, însă el e plecat din țară

”Până la urmă iubirea chiar învinge. Am plecat separați din Thailanda, însă după mult timp ne-am întâlnit și am decis să reluăm relația. Ne-am dat seama că putem să trecem peste greșeli și am ajuns la concluzia că iubirea chiar învinge.”, a declarat Denisa.

Costas și Geanina au rămas împreună, iar fanii vorbesc despre faptul că cei doi vor avea un copil. Nu au recunoscut, însă, acest lucru dar au spus că formează, în continuare un cuplu.

