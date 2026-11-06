Narcis Bujor vorbește despre apropierea de Bianca Iotu, la Insula Iubirii. Ce își asumă ispita în relația cu iubita lui Remi

Bianca Iotu se apropie din ce în ce mai mult de ispita Narcis Bujos. Iată ce spune bărbatul despre relația cu iubita lui Remi Dobre.

Bianca Iotu a renunțat la relația cu Remi Dobre, aruncând colierul în flăcări. Aceasta s-a lăsat dusă de sentimente și s-a apropiat de ispita masculină Narcis Bujor. Cei doi au petrecut momente intime împreună, iar concurenta se deschide tot mai mult în fața ispitei.

Cu toate acestea, Narcis este mai rezervat în relația cu Bianca.

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Ce spune Narcis Bujos despre apropierea de Bianca Iotu

Bianca Iotu consideră că Narcis Bujor „are foarte multe de oferit, dar în același timp se închide înapoi ca un melc în carapace”.

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În ciuda apropierii celor doi, Narcis susține că lucrurile sunt mai diferite de modul în care le percepe Bianca.

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„Mă aflu într-o situație destul de dificilă, dar mi-o asum”, spune el. „Devii responsabil pentru trăirile unui om și nu știi dacă poți să te implici 100% văzând că omul se implică atât de mult. Adică dacă nu simți în egală măsură anumite chestii, îți dai seama că dacă continui poți să rănești și eu nu-mi doresc să rănesc!”