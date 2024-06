Cine este ispita Dorian Ungureanu. A lucrat mulți ani pentru artiști din România, inclusiv cu Loredana

Dorian Ungureanu s-a decis să participe la Insula Iubirii sezonul 8, întrucât este o experiență pe care vrea neapărat să o încerce, mai ales că îl încântă ideea de seducție. Iată ce trebuie să știe publicul despre ispita masculină Dorian Ungureanu!

Un spirit libertin, căruia îi place să se bucure de tot ceea ce îi oferă viața - așa îl vor putea descoperi telespectatorii pe Dorian Ungureanu. Ispita de la Insula Iubirii sezonul 8 are 38 de ani și locuiește în Bali, unde este agent imobiliar, iar, ȋn paralel, a devenit jucător profesionist de poker.

Tot ce trebuie să știe publicul despre ispita masculină Dorian Ungureanu de la Insula Iubirii sezonul 8

Dorian Ungureanu este din Republica Moldova și a lucrat mulți ani ca dansator și coregraf pentru mulți artiști din România, inclusiv cu Loredana.

Ulterior, ispita masculină de la Insula Iubirii sezonul 8 a dansat în cluburi, experiență care i-a oferit ocazia să călătorească sau să locuiască în mai multe locuri din lume: Londra, Milano, Macao, Hong Kong. În prezent, tânărul în vârstă de 38 de ani locuiește în Bali, unde a devenit jucător profesionist de poker.

Deși a avut puține relații, pentru că stilul de viață nu i-a permis să rămână mult mult timp într-un singur loc, tânărul nu ar spune „nu” unei relații serioase. Cu toate acestea, Dorian Ungureanu recunoaște că este un spirit libertin, căruia îi place să se bucure de tot ceea ce îi oferă viața.

Mai mult, Dorian Ungureanu are un trup de invidiat, dat fiind anii de dans pe care îi are în spate și adoră ideea de joc al seducației, motiv pentru care rolul de ispită, dar și riscurile pe care personajul le implică îi vin ca turnate. În plus, tânărul abia așteaptă să se joace de-a cuceritorul și, cum spune el, să sărute iubitele altora.

Cel de-al optulea sezon Insula Iubirii va avea premiera pe 15 iulie, la Antena 1

„Așa cum mai spus, sezonul 8 are o greutate aparte. Am plecat la filmări în luna îndrăgostiților, februarie. Eu sunt născut pe 8 februarie. În tradițiile asiatice, cifra 8 este legată de noroc. Ceea ce le doresc tuturor participanților la acest test, al iubirii, al încrederii. Că tot i-am menționat, vreau să îi felicit pentru sinceritate, pentru deschidere, pentru curajul de care au dat dovadă pe tot parcursul filmărilor.”, dezvăluie Radu Vâlcan, gazda celui mai fierbinte reality show, ce va putea fi urmărit vara aceasta, pe Antena 1.

