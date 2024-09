Claudiu de la Insula Iubirii ar fi fost luat pe sus de bodyguarzi într-un club exclusivist din Capitală. Ce s-a întâmplat

Claudiu, fostul concurent de la Insula Iubirii sezonul 8, ar fi fost implicat într-un nou scandal. Se pare că fostul iubit al Simonei a „gafat-o” din nou, după ce s-a luat la bătaie cu ispita Romeo Vasiloni în gala RXF.

În urmă cu puțin timp, Claudiu și ispita Romeo Vasiloni au fost implicați într-un conflict de proporții uriașe. Aflați în cadrul unui eveniment, aceștia și-au împărțit pumni printre cei din public. Cei doi au fost despărțiți de către bodyguarzi.

„Nu știu de la ce a pornit conflictul. Era lângă mine acolo, trebuia să dau un interviu cu Simona. A zis de mine că nu știu ce am avut eu cu Simona și că aș fi vorbit urât despre el. El a mai avut altercații cu mine, în urmă cu o lună, imediat după Insulă, mi-a zis la fel, că am vorbit urât despre el. I-am zis: ce ai, mă, ești nebun?! Acum m-a împins și după îți dai seama că l-am împins și eu și de aici toată altercația. Eu i-am zis că nu mă bat cu el pe stradă, ca să am probleme, ne batem în gală și gata”, a povestit Romeo Vasiloni despre bătaia cu fostul concurent de la Insula Iubirii, sezon 8, potrivit spynews.ro.

Citește și: Dani Boy de la Insula Iubirii ar fi fost dat în judecată de soțul Deliei, Răzvan Munteanu. De ce i-ar datora 20.000 de lei

La scurt timp de la altercația pe care a avut-o cu ispita masculină, fostul iubit al Simonei a intrat din nou în atenția presei. Se pare că scandalurile se țin lanț de Claudiu, care ar fi fost luat pe sus de către garda de corp a unui club de fițe din Capitală.

Articolul continuă după reclamă

Înainte de reacția violentă pe care a avut-o în gala RXF, fostul concurent de la Insula Iubirii ar fi fost evacuat de către bodyguarzi dintr-o locație exclusivistă a Bucureștiului. Totul a pornit de la nota de plată.

Care este motivul pentru care bodyguarzii l-au dat afară din club pe Claudiu de la Insula Iubirii sezonul 8

Claudiu a gafat-o după ce a petrecut o noapte relaxantă și plină de distracție alături de prietenii săi. Fostul concurent de la Insula Iubirii sezonul 8 ar fost luat pe sus de bodyguarzii unui club exclusivist din București, după ce a refuzat să plătească nota de plată.

Bărbatul și grupul său de prieteni ar fi avut de achitat aproximativ 3.000 de lei, moment în care Claudiu i-ar fi sugerat chelnerului că nu ar trebui să plătească suma respectivă pentru că este persoană publică. După o discuție lungă cu fostul concurent de la Insula Iubirii, ospătarul a decis să cheme grada de corp pentru a rezolva situația.

Citește și: Interviurile Insula Iubirii sezonul 8. Maria Covașă a rupt tăcerea. Ce s-a întâmplat între ea și Dani Boy după emisiune

Bodyguarzii l-au evacuat din club pe fostul iubit al Simonei. Mai mult, aceștia l-ar fi făcut să își achite consumația. Chelnerul a fost luat prin surprindere de atitudinea nepotrivită a bărbatului, în timp ce unele persoane prezente în locație s-au amuzat copios pe seama situației delicate.

„El a venit cu niște prieteni, s-au distrat cu toții, doar că, la final, nu a vrut să dea bacșiș, a spus că nu e normal. Că el este persoană publică și ar trebui păsuit! Chelnerul a rămas mască, s-a dus la bodyguarzi. Știu că se vorbea de vreo 3.000 de lei”, a povestit cineva, conform cancan.ro.

Urmărește Interviurile Insula Iubirii sezonul 8 în exclusivitate pe AntenaPLAY.