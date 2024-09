Interviurile Insula Iubirii sezonul 8. Maria Covașă a rupt tăcerea. Ce s-a întâmplat între ea și Dani Boy după emisiune

Maria Covașă a dat cărțile pe față despre ce s-a întâmplat între ea și fostul iubit după ce s-au întors în țară. Fata a dezvăluit, în exclusivite, detalii pe care nici ispita Mădălina nu le știa.

Prezentă la Interviurile Insula Iubirii, sezonul 8, Maria Covașă a spus că este un om nou. Tânăra a dezvăluit că s-a schimbat foarte mult după experiența din Thailanda. Acesta a mărturisit că nu s-a recunoscut în anumite reacții pe care le-a avut acolo și chiar și-a dorit să meargă la psiholog pentru a-și vindeca rănile.

Maria Covașa de la Insula Iubirii, sezonul 8 a abordat și subiectul relației ei cu ipsita Marcel. Ea a spus că a fost înțeleasă greșit, ca s-a atașat de el pentru că i-a fost alături și a recunoscut că i-a plăcut de Alin.

Ce s-a întâmplat între Maria Covașă și Dani Boy după ce s-au întors de la Insula Iubirii, sezonul 8. Băiatul a făcut orice pentru a o recâștiga

Maria Covașă nu s-a ascuns și a dat cărțile pe față la Interviurile Insula Iubirii, sezonul 8. Fata a dezvăluit că Dani Boy a căutat-o după ce s-au întors în țară, deși el era deja într-o relație cu Mădălina.

Mai mult, spune ea, Dani s-ar fi combinat cu fosta iubită a ispitei Beni pentru a afla mai multe despre Maria.

„Să nu uităm că a înșalat-o (n.r. pe Mădălina) cu fosta lui Beni, care lucra la el la salon. Fata aceea m-a căutat pe mine ulterior și m-a rugat să scape de Dani și în timp ce era cu Mădălina, era și cu Adtiana. Și Mădălinei i-a zis că e verișoara lui. Cred că s-a combinat cu ea să afle tot de mine. El, până să îl blochez eu, îmi scria într-una. Căuta subiecte cu mine din orice.

Din ce mi-a povestit Adriana, ea m-a căutat pe mine să o scap de el. Ea și-a cerut scuze de la mine pentru că Dani îmi dădea mesaje de pe telefonul ei și la final când ea a plecat, fata m-a sunat, și-a cerut scuze și am rămas prietene.

Dani a aflat de la Adriana. Ea a văzut că Beni vorbea cu mine. Dani i-a dat like-uri și i-a scris ea: „Am auzit că fosta ta se vede cu Beni” (...) Așa au început ei să vorbească. După, Dani a încercat să fie cu ea să afle lucruri de mine și de Beni”, a povestit Maria.

Maria a confirmat și că a încercat să aibă o relația cu ispita Beni, însă lucrurile nu au funcționat.

„Eu când m-am întors acasă, după două trei săptămâni, i-am scris lui Beni: ce faci fratele meu? Și am început să vorbim. El a zis că vine la Brașov să ne vedem. Ăsta e adevărul. Am continuat să vorbesc, am fost eu la el și am încercat să avem ceva. Dar din cauza distanței, nu ne-am înțeles și am rămas prieteni”, a clarificat.

Fata a povestit ce s-a întâmplat și după încheierea filmărilor. Cei doi au fost așteptați la aeroport de părinții fostului iubit si au plecat împreună, iar el i-a propus să rămână împreună. Ea a declarat că fostul iubit a insitat foarte mult ca ei să se împace și cu greu a reușit să scape de el.

„Eu am ajuns la poliție ca să scap de el”, a spus aceasta.

Maria Covașă de la Insula Iubirii, sezonul 8 a clarificat și situația în care Dani Boy ar fi mers să își ia lucrurile de la ea și a spus cum au stat lucrurile, de fapt.

„Dani a venit de două ori la mine, eu vorbeam în perioada aia cu Beni. O dată a venit cu scuza să își ia niște scule pentru motor și atunci a încercat să mă pupe. Și a doua oară, era cu Adriana în mașină, a lăsat-o acolo, a venit la mine. Ei i-a spus că se duce să ia bani de pe card. Și venise cu gândul de a ne împăca. Lucrurile eu i le-am dus lui Dani la Predeal. Nicidecum nu a venit să își ia lucrurle de la mine, Mădălina. Dacă asta știi, afli acum că nu ăsta este adevăratul motiv. Am în telefon dovezi”, i-a transmis direct ispitei.

