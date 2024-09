Scandal uriaș între Claudiu și ispita Romeo de la Insula Iubirii, la un eveniment: „Au venit bodygurazii, ne-am trântit pe jos”

Claudiu și ispita Romeo Vasiloni de la Insula Iubirii, sezonul 8 s-au luat la bătaie la un eveniment. Cei doi nu au mai ținut cont de cei din jur și și-au împărțit pumni printre cei din public. De la ce a pornit totul.

Claudiu, fostul iubit al Simonei, de la Insula Iubirii, sezonul 8 și ispita Romeo Vasiloni s-au luat la bătaie la un eveniment din Capitală. Mai mulți foști concurenți și ispite au fost prezenți la gala de lupte în cușcă, însă adevărata „acțiune” a avut loc în sală. Bodygurazii au fost nevoiți să intervină pentru a-i despărți și a întrerupe scandalul care a izbucnit.

Potrivit spynews.ro, fostul concurent și ispita se aflau la aceeași masă când dintr-o dată au sărit la bătaie, în fața tuturor. Cei doi s-au îmbrâncit, și-au împărțit pumni și au fost cu greu separați de bodygurazii care asigurau buna funcționare a lucrurilor la eveniment.

Cei care au fost martori la altercația celor doi susțin că fostul iubit al Simonei aproape că a fost luat pe sus de forțele de ordine pentru a-l lăsa în pace pe Romeo.

Deși scandalul pare că a izucnit din nimic, se pare că cei doi au mai multe de împărțit de o lună încoace. Ispita susține că totul a început la un moment dat când Claudiu ar fi crezut că între el și Simona ar fi fost ceva mai mult decât o prietenie.

„A pornit conflictul nu știu de la ce. Era lângă mine acolo, trebuia să dau un interviu cu Simona (n.r. fosta lui Claudiu). A zis de mine că nu știu ce am avut eu cu Simona și că aș fi vorbit urât despre el. El a mai avut altercații cu mine așa și mai demult, în urmă cu o lună, imediat după Insulă mi-a zis la fel că am vorbit urât despre el. I-am zis că ce ai mă, ești nebun?! Acum m-a împins și după îți dai seama că l-am împins și eu și de aici toată altercația. Eu i-am zis că nu mă bat cu el pe stradă, ca să am probleme, ne batem în gală și gata”, a spus Romeo Vasiloni pentru sursa menționată anterior.

De asemenea, Cludiu de la Insula Iubirii sezonul 8 recunoaște că într-adevăr, conflictul este mai vechi. În plus, el susținea că ispita ar fi vorbit urât despre el și Simona.

„Ne-am luat din niște chestii acum o lună și tot au existat înțepături, înjurături, iar acum s-a nimerit că eram la masă unul de celălalt. Comenta la masă cu cine era el și m-am enervat și de acolo ne-am luat. Au venit bodyguazii să ne separe, ne-am trântit pe jos, a ieșit destul de nasol”, a spus și Claudiu pentru spynews.ro.

Ispita Anamaria, prezentă și ea la eveniment a confirmat pe rețelele sociale că cei doi s-au luat la bătaie, însă nu a oferit mai multe detalii.