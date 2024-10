Cu ce probleme de sănătate se confruntă Iustina de la Insula Iubirii, înainte să nască. Au mai rămas doar câteva zile

Iustina de la Insula Iubirii, sezonul 8 se confruntă cu probleme de sănătate cu puțin timp înainte de a naște. Viitoarea mămică este pe ultima sută de metri cu pregătirile și a apelat la ajutorul internauților.

Iustina de la Insula Iubirii, sezonul 8 este pe ultima sută de metri cu pregătirile înainte de naștere. Iustina și Cornel o vor întâmpina pe fiica lor, Ivana Nectaria, în doar câteva zile. Din nefericire, însă, tânăra mămică se confruntă cu o serie de probleme de sănătate care îi umbresc bucuria.

Cu ce probleme de sănătate se confruntă Iustina de la Insula Iubirii, înainte să nască

După încheierea reality show-ului de la Antena 1, Iustina a rămas extrem de apropiată de fanii ei. Aceasta, a strâns o întreagă comunitate pe conturile ei de pe rețelele sociale, unde este extrem de activă.

În plus, de când a anunțat că este însărcinată, chiar la Insula Iubirii, fata a apelat în mai multe rânduri la ajutorul mămicilor care o urmăresc pe Instagram.

De data aceasta, ea a dezvăluit că se confruntă cu o răceală majoră, care nu-i dă pace, cu foarte puțin timp înainte de a naște. Mai mult, fiind însărcinată, nu are voie să ia pastile, ceea ce îngreunează situația.

„Am răcit. Nu mai răcisem de doi ani și am răcit chiar acum, în momentul nepotrivit, când nu poți să iei medicamente. Beau doar cei și stau la pat. Super. Tot ce îmi doream, o răceală, chiar acum, pe ultima sută de metri, când mă pregătesc să nasc. Însă, eu sunt o persoană activă și nu-mi place să stau la pat. Am stat ieri jumătate de zi și mi-a ajuns. Aștept să vină Cornel de la fotbal și să mergem să cumpărăm ultimele lucruri pentru bebelină. (…) Plâng, că sunt supărată. Am răcit”, a spus Iustina de la Insula Iubirii, sezoul 8 pe InstaStory.

Recent, aceasta a mai apelat la ajutorul mămicilor din comunitatea sa după ce s-a confruntat cu o altă problema apărută în urma sarcinii. Iustina a povestit că i s-au umflat foarte mult degetele și din această cauză, a fost nevoită și să își scoată vergheta.

„Mămici, vreau să știu dacă și voi ați pățit asta pe timpul sarcinii. Seara trecută mi s-au umflat degetele de la mâini foarte tare, încât am fost nevoită să-mi dau jos de la mână inelul de logodnă și verigheta. Am făcut o mini rană la deget. Mi s-au umflat degetele foarte tare, nu am mai pățit asta până acum. Mă gândesc că poate este de la retenția de apă sau habar nu am. Mai am foarte puțin până nasc și nu am mai pățit asta până acum”, a spus aceasta.

În același timp, însă, Iustina și Cornel merg înainte cu pregătirile pentru întâmpinarea fiicei lor. Ei au aranjat deja camera fetiței și au început să îi cumpere jurcării, dar și un coșuleț în care va ieși micuța din maternitate.