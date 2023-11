Cum arată fiica Biancăi Pop, fosta ispită de la Insula Iubirii. Ce nume deosebit a ales pentru micuța ei

Bianca Pop, fosta ispită de la Insula Iubirii, se mândrește cu o fiică deosebit de frumoasă. Micuța seamănă foarte bine cu mama ei. Iată ce nume special a ales focoasa brunetă pentru fetița sa.

Bianca Pop, fosta ispită de la Insula Iubirii, a devenit mamă la finalul lunii mai 2023. Superba brunetă a născut prematur și a trecut prin momente cumplite, însă acum se bucură de fiecare clipă alături de micuța ei.

De când și-a adus pe lume fetița, Bianca Pop a fost foarte discretă în ceea ce privește aparițiile televizate. Mai mult, activitatea ei din mediul online nu mai este atât de intensă. Se pare că aceasta se dedică în totalitate fiicei sale.

Pentru că are o comunitate impresionantă de prieteni pe contul de Instagram, fosta ispită de la Insula Iubirii nu a ezitat să publice câteva imagini cu persoana care îi aduce zâmbetul pe față indiferent de situație.

Așadar, Bianca Pop le-a făcut cunoștință urmăritorilor cu fetița ei. Aceasta a distribuit mai multe imagini adorabile cu micuța, care au reușit să înduioșeze inimile tuturor. Tânăra este foarte mândră de fetița ei.

Ce nume a ales Bianca Pop, fosta ispită de la Insula Iubirii, pentru fiica sa. Imagini rare cu chipul micuței

În urmă cu mai bine de un an, fosta ispită de la Insula Iubirii a fost implicată în mai multe scandaluri. De asemenea, imagini dureroase cu ea au fost făcute publice pe rețelele sociale, însă aceasta s-a schimbat complet de când a aflat că o să devină mamă.

Bianca Pop a decis să fie rezervată și să își țină viața amoroasă departe de ochii curioșilor. Așadar, nu se cunosc informații despre relația pe care o are acum frumoasa brunetă cu tatăl fetiței sale.

Din postările de pe contul de Instagram se poate observa faptul că aceasta trăiește clipe minunate alături de micuța ei. Fosta ispită de la Insula Iubirii a ales un nume special pentru fetița ei: Jessica Maria.

Fiica Biancăi Pop este deosebit de frumoasă. Se pare că Jessica Maria a moștenit cele mai frumoase trăsături de la mama ei. Aceasta seamănă foarte bine cu femeia care i-a dat viață, iar pozele din mediul online vorbesc de la sine.

La doar 5 luni, fetița fostei ispite de la Insula Iubirii a reușit să cucerească internetul cu ipostazele adorabile în care se lasă pozată, dar și cu privirea pătrunzătoare.

Prin ce clipe dificile a trecut Bianca Pop, fosta ispită de la Insula Iubirii, la nașterea fiicei sale

Puțini sunt cei care știu faptul că Bianca Pop a trecut prin clipe dificile la nașterea fiicei sale. Aceasta și-a dorit cu orice preț să nască natural, însă lucrurile au luat o întorsătură neașteptată pentru ea.

„A fost greu, asta pentru că fetița s-a născut prematur, la 35 de săptămâni. Mi s-a rupt apa acasă la ora 4:30, eram foarte speriată și am plecat la spital la ora 10 dimineața pentru a mă monitoriza medicii. Mi s-a zis că sunt dilatată 2,5. Mi s-a dat antibiotic și au zis să încercăm să nasc natural, că eu sigur voi naștere până mâine. Aveam dureri din 2 în 2 minute și contracții din ce în ce mai mari”, a povestit fosta ispită de la Insula Iubirii, potrivit spynews.ro.

„Nu am vrut să fac cezariană, am vrut natural, nu aveam de ce să fac operație. Fetița era poziționată bine, de ce să fac cezariană dacă ea era în poziție bună să iasă. Cezariană fac cele cărora le e frică, dar de ce să fiu tăiată. După naștere naturală îți revii mai ușor, dacă eram tăiată eram varză, și așa sunt slăbită. Eu am patru operații estetice la sâni, știu ce e tăietura. Sunt mândră că am reușit, că m-a ajutat Dumnezeu, mi-a dat după suflet.

Ulterior m-au mutat sus pe salon și au zis să anunț dacă e ceva. Eu cum nu vorbesc limba așteptam să vină cineva să mă vadă și nu venea nimeni. Plângeam și am chemat doctorii și m-au dus jos, eram rău de tot, urlam, abia respiram, nu știam să împing și m-au învățat. M-au și cusut puțin, mă și mir cum am rezistat. Mi-au zis să fac epidurală și eu n-am vrut, dar erau dureri prea mari și de la epidurală te durea și mai tare. Fetița e cuminte tare, este bine, totul e bine, a avut 2500 grame la naștere.”, a mai adăugat ea.