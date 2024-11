Cum arată noul iubit al Ceraselei de la Insula Iubirii. Primele declarații despre bărbatul care l-a înlocuit pe Rareș

Cerasela de la Insula Iubirii iubește din nou. Iată cum arată bărbatul care l-a înlocuit pe Rareș.

La șase luni după ce au plecat de pe insula tentațiilor, Cerasela și Rareș spuneau că situația lor este incertă. Tinerii luptau atunci pentru a depăși probleme.

Însă nu a fost să fie, așa că s-au despărțit, a dezvăluit Rareș: ”Am lucrat la relația cu Cerasela cât am putut. Când lucrezi și nu mai vezi rezultatul, încerci să construiști o casă și lucrezi, lucrezi, dar nu mai vezi acel acoperiș niciodată, trebuie să te oprești din construcție că nu o să ajungi nicăieri. Am lucrat cât am putut, recunosc. Nu am putut să lucrez mai mult, am lucrat o perioadă, 2-3-5 luni după ce am venit de acolo. Atât am putut, îmi pare rău că nu am putut mai mult. De fapt, nu-mi pare rău că nu am putut mai mult. Atât am putut. Și s-a încheiat.”

Cum arată noul iubit al Ceraselei de la Insula Iubirii

Cerasela a venit la Insula Iubirii alături de partenerul ei de atunci, Rareș, cu care forma un cuplu de doi ani. Și-au testat dragostea pe Insulă, au plecat împreună la final, însă au decis să se despartă.

Viața a continuat după despărțire, iar Cerasela pare că iubește din nou. Tânăra s-a pozat cu noul iubit și a urcat imaginea în social media.

”Cerasela este Nico și Nico este liniștită și fericită într-o relație serioasă și sănătoasă ce a venit când nu se aștepta. Nu vreau să dau multe detalii, de data asta vreau să fie totul doar pentru mine, el și apropiați. Important este că sunt bine și stabilă emoțional, după 2 ani și jumătate”, a spus Cerasela pentru Spynews.

Fosta concurentă a declarat că Instagramul i-a unit. Amândoi sunt pasionați de fitness, ceea ce i-a apropiat destul de mult.

”Ne-a unit Instagramul, mai exact o pagină a unei săli de sport. Ne-a unit pasiunea noastră comună: sala. Nu are importanță timpul sau de când, ci faptul că am simțit ce nu am mai simțit de mult”, a mai spus ea pentru sursa menționată mai sus.

Fosta concurentă de la Insula Iubirii a subliniat că lucrurile au evoluat rapid între ei: ”Prin sinceritatea absolută. Am fost naturali. El a știut ce vrea și eu știu ce vreau. A venit totul natural și a știut să mă facă să ascult”.