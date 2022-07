Rareș și Cerasela de la Insula Iubirii s-au despărțit. Ce dezvăluiri a făcut tânărul despre relația lor: ”Momentan sunt julit”

La șase luni după ce au plecat de pe insula tentațiilor, Cerasela și Rareș spuneau că situația lor este incertă. Tinerii luptau pentru a putea să-și trăiască în continuare iubirea.

Se pare că nu a fost suficient și au ales să meargă pe drumuri separate. Rareș a discutat într-un podcast despre viața sa amoroasă și s-a declarat ”julit”.

Rareș și Cerasela de la Insula Iubirii s-au despărțit, a anunțat bărbatul

”Am lucrat la relația cu Cerasela cât am putut. Când lucrezi și nu mai vezi rezultatul, încerci să construiști o casă și lucrezi, lucrezi, dar nu mai vezi acel acoperiș niciodată, trebuie să te oprești din construcție că nu o să ajungi nicăieri. Am lucrat cât am putut, recunosc. Nu am putut să lucrez mai mult, am lucrat o perioadă, 2-3-5 luni după ce am venit de acolo. Atât am putut, îmi pare rău că nu am putut mai mult. De fapt, nu-mi pare rău că nu am putut mai mult. Atât am putut. Și s-a încheiat.”, a afirmat Rareș.

Întrebat dacă are admiratoare, Rareș a zis că nu crede că e timpul pentru o listă nouă: ”Momentan sunt julit aici (n.r. arată spre inimă). Ok, poate par eu așa mișto, dar vorbești ca cu dulapul ăsta. E aceea perioadă nașpa, prin care e posibil să cauți să te apropii de anumite persoane. Realizez că încerc să fac treaba asta, să mă lipesc de alte persoane greșit de cum sunt eu. (...) Simt nevoia de atașament. Există riscul, dacă întâlnesc o persoană nouă, eu să fac mai mulți pași. Șansa să găsesc pe cineva care să facă doi pași când eu fac doi pași e mică.”

”Există riscul să intru într-o relație pansament, ceea ce mi se pare nașpa nu pentru mine. Eu să zicem că mi-am astupat rana. E nașpa pentru persoana pe care o folosesc pansament”, a mai adăugat fostul iubit al Ceraselei de la Insula Iubirii.

