Dani Boy de la Insula Iubirii este într-o relație. S-a afișat cu noua iubită, dar spune că o altă fată îl așteaptă la București

Dani Boy de la Insula Iubirii este implicat într-un nou triunghi amoros. Fostul concurent a confirmat că este într-o relație, însă ar avea mai multe iubite care știu una de cealaltă.

Dani Boy de la Insula Iubirii, sezonul 8 nu are deloc liniște pe plan sentimental. După ce s-a despărțit și de Mădălina, ispita alături de care a avut o relație după ce s-au întors din Thalanda, băiatul are o nouă relație. În ultima perioadă, acesta s-a afișat în mai multe rânduri alături de o tânără brunetă și a confirmat că este noua iubită „oficială”. Cu toate acestea, fostului concurent îi place să joace periculos și susține că mai are și alte partenere.

Contactat de spynews.ro după ce apărut alături de bruneta focoasă, Dani Boy a confirmat că este într-o relație. Însă, fără niciun pic de rețineri, el a ținut să specifice că fata este una dintre iubitele lui, pentru că, de fapt, are mai multe.

Potrivit declaraților sale controversate, focoasa brunetă este iubita oficială, în timp ce o altă femeie l-ar aștepta la București.

„E una din ele. Practic am cunoscut-o acum mai recent, îi place de mine, eu am zis că da, să o țin caldă acolo. Dacă mă iubesc toate (n.r cum sunt fetele de acord), atunci cum să mai reacționeze? Tac din gură și înghit”, a spus Dani de la Insula Iubirii, sezonul 8 potrivit sursei menționate.

„Mai am una blonduță pe la București, cu ea nu pot să mă afișez, să mă expun, că e mai cunoscută și ea și momentan trebuie ținută mai în secret, dacă e să fie ceva mai serios. Dar practic oficial e ea, cea cu care m-am afișat”, a mai adăugat tânărul cuceritor.

Chiar dacă Dani Boy s-a lăsat „ispitit” din nou, băiatul susține că a fost sincer cu femeile din viața lui, iar aceastea știu una de cealaltă și sunt de acord cu acest triunghi amoros.

Întrebat cum a reușit acest lucru, el a răspuns: „Una mai tace din gură, altă nu știe, mă mai ascund și eu. Nu știu cum le cuceresc, mă văd cu ele, le fac să se simtă bine, să râdă, le găsesc punctulețul”, a mai zis el.

În ceea ce privește relația în care a rămas cu Maria, fosta iubită, alături de care a participat la Insula Iubirii, sezonul 8 se pare că au mai păstrat legătura doar la nivel de prieteni.

„Cu fosta am mai vorbit, dar ceva foarte simplu, nu să ne împăcăm sau să ne vedem. Ne respectăm în continuare, dacă ne vedem ne salutăm”, a mai spus fostul concurent de la Insula Iubirii.