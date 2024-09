Interviurile Insula Iubirii sezonul 8. Dani și ispita Mădălina au apărut ținându-se de mână, dar s-au certat în fața camerelor

Dani și ispita Mădălina au venit împreună la Interviurile Insula Iubirii sezonul 8, dar s-au certat în fața camerelor de filmat. Cei doi și-au adus recproc acuzații și au dat de înțeles că ambii au greșit în relație.

După ce Dani și-a oferit propria părere despre experiența de pe Insula Iubirii, i s-a alăturat și Mădălina. Fostul iubiit al Mariei a recunoscut că s-a îndrăgostit și că în prezent, el și ispita sunt, în continuare, împreună. Cu toate acestea, fiecare are propria perspectivă asupta relației lor. În timp ce el susține că lucrurile merg din ce în ce mai bine între ei, Mădălina susține că Dani mai are de lucrat la câtea aspecte.

Dani și ispita Mădălina s-au certat la Interviurile Insula Iubirii sezonul 8. Ce au surprins camerele de filmat: „Te simți vinovată? Îi e frică de ce aș putea spune”

Deși Dani și ispita Mădălina au venit împreună la Interviurile Insula Iubirii sezonul 8. Deși la început se țineau strâns de mână, până la final, le-au oferit fanilor o mostră din cum arată relația lor în viața de zi cu zi. Tână a mărturisit că nu totul este roz între ei, iar Dani a ținut să precizeze că nu doar el este cel care a greșit în cele 6 cât au format un cuplu.

Amintim că la începutul lunii septembrie, ispita Mădălina a anunțat în mediul online că ea și Dani s-au despărțit și făcea un apel ca numele lor să nu mai fie asociate. Acest interviu a fost oferit înainte și arată o parte din cum a fost relația lor.

„Zilele noastre împreună sunt foarte mișto. Mai ales când ne certăm și ne împăcăm. Ne place să ne tachinăm”, a spus el.

„Sunt și zile bune, sunt și zile rele, dar important e că trecem peste el cu ușurință”, a adăugat iubita lui.

Dacă la începutul intervului, Dani și ispita Mădălina se țineau strâns de mână, până la final au ajuns să se certe în fața camerelor de filmat. Totul a început de la Interviul Insula Iubirii oferit de ea singură, în urmă cu aproape o lună.

Dani a acuzat-o ca a dat mai mult din casă în acel moment și că acum nu este îndeasjuns de relaxată.

„Ne-am ciondănit un pic și într-un final, mi-a dat un pic de dreptate. Au fost anumite momente în care nu știam ce era cu ea. Nu era cum o știam eu”, a explicat fostul iubit al Mariei de la Insula Iubirii sezonul 8.

„Prefer să zâmbesc. Într-adevăr, au fost momente când puteam să fiu mai rezervată”, a completat ispita.

„M-a deranjat că nu era ea. Încerca să se creadă că e un pic mai sus decât este. Ei îi stă mult mai bine simplă, nu să forțeze anumite lucruri”, a spus el.

„Nu consider că nu am fost eu. Poate este o latură pe care el a mai văzut-o, dar nu și din exterior. Consider că și acum vorbesc la fel. Eram un pic emoționată, dar tu acum induci ideea de falsitate”, a declarat tânăra.

„Ea înțelege de obicei ce vrea”, a concluzionat Dani râzând.

Chiar dacă amândoi au recunoscut cu le lipsește încrederea unuia în celălalt, susțineau că aleg să își mai dea o șansă.Astfel, camerele de filmat au surprins și un dialog în contradictoriu între Dani și ispita Mădălin chiar la Interviurile Insula Iubirii sezonul 8.

Rugat să îi adreseze o intrebare iubitei sale, Dani a vrut să afle de ce aceasta nu este la fel relaxată cum o cunoaște el.

„Cunoști motivele și nu cred că este necesar să le facem publice”, a răspuns aceasta scurt. „De ce ți-ai luat poziția defensivă?”, a întrebat, la rândul ei, și Mădălina.

„Ai mai repeta greșelile pe care le-ai făcut față de mine?, a mai întrebat el lăsând de înțeles că și fata i-a greșit lui.

„Nu, nu al repeta și știi că eu nu repet greșeli”, a spus ispita.

„Nu cred că e nevoie să spunem ce greșeli a făcut ea față de mine sau invers. Au fost greșeli din parte amândurora, dar am trecut peste și nu se vor mai repeta”, a mai adăugat Dani.

De asemenea, în timp de băiatul susține că are planuri de viitor cu noua sa iubită, aceasta preferă să fie mai rezervată.

„Putem să încheiem?”, a întrebat la un moment dat, Mădălina, vizibil stânjenită.

„Ce? Te simți atacată, vinovată?”, a întrebat Dani.

„Nu, încerc doar să-mi țin gura închisă”, a adăugat ea.

„Dacă vrei, hai să ne deschidem gurile, să vedem. Eu sunt deschis la orice (...) Ei îi era frică de ce aș putea spune despre ea. Pentru că știi și tu ce ai făcut, dar din respect nu aș vrea să deschid subiectul”, a concluzionat fostul iubit al Mariei.

„Atunci de ce ai lăsat loc de interpretări?”, a spus Mădălina nervoasă.

