Dezvăluirea momentului pentru fani! Ce mai face Ionuț Gojman de la Insula iubirii

Întrebat cine este Salvia, tânăra care i-a răpit inima, Ionuț Gojman de la Insula iubirii a explicat următoarele:

„Ne cunoaștem de câțiva ani, cam 7 la număr. Întâmplarea a făcut să ne revedem la o cafenea în oraș în toamnă, chiar întâmplător. Am stat de vorbă, am tot împărtășit unul cu celălalt diverse lucruri, apoi am decis să ne revedem, de data aceasta doar noi doi. Cam așa a început povestea noastră (...) Ea este mai mică decât mine, are 25 de ani. Este tot ce mi-am dorit”

Cei doi au petrecut Crăciunul împreună și pozele realizate într-un studiu profesionist stau mărturie a iubirii lor ce pare că este una perfectă. Ba mai mult decât atât, aceștia s-au apucat și de vlog împreună!