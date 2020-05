Diana de la Insula iubirii, de nerecunoscut! Ce coșmar a trăit, după relația cu Ben și Aurel

Chiar dacă Bianca a fost la Insula iubirii în calitate de ispită și Diana a fost concurentă de două ori, cele două s-au susținut în momentele dificile și împreună au petrecut multe momente frumoase.

„Insula iubirii mi-a oferit multe lecții din care am învățat. Am învățat că dacă un om te jignește atunci nu te iubește. Ceea ce am trăit cu Ben și cu alte persoane, adică faptul că m-am purtat urât, totul mi s-a întors apoi în fosta relație de patru luni și am ajuns să fiu eu jignită. Am fost patru luni într-o relație de parcă eram eu într-o relație cu mine, cea veche. Mi-am primit lecția de la viață”, a mărturisit sincer Diana Constantin, de la Insula iubirii, care a spus că în fosta relație a trăit în patru luni cât ar fi trăit într-un an obișnuit, semn că răul făcut altora, prin comportamentul său vulcanic, s-a întors sub forma unui coșmar trăit într-o relație nu tocmai fericită.

Tot în cadrul emisiunii Showbiz Report de la Antena Stars am descoperit ce pasiuni comune au cele două, dar și ce surprize pregătește Bianca Pop fanilor săi.

