Anunțul neașteptat pe care Teodora și Alex Marcu, foștii concurenți Insula Iubirii, l-au făcut în mediul online. Reacția fanilor

Teodora și Alex Marcu, foștii concurenți Insula Iubirii sezonul 6 trec printr-o serie de schimbări neașteptate.

Cei doi foști concurenți Insula Iubirii au făcut un anunț care i-a luat prin surprindere pe fani. După ce au trecut prin mai multe situații dificile la Insula Iubirii în sezonul 6 și au plecat separat din Thailanda, cei doi au decis să formeze o familie atunci când au ajuns în România.

Teodora și Alex Marcu, anunț important

La întoarcerea în țară după experiența din Thailanda, Alex și Teodora au aflat că ea era însărcinată și așa au decis să se căsătorească.

Cei doi au devenit apoi părinții unei fetițe minunate pe nume Emma. Recent, cei doi au făcut un anunț important, care le va schimba complet viața de familie.

Deși Teodorei i-au spus medicii că nu va mai putea avea copii, se pare că minunea s-a întâmplat și tânăra este acum din nou însărcinată. Ea a postat la Insta Story o imagine cu ea, cu tricoul ridicat, în care Emma, fiica ei, o atinge pe burtă.

Imaginea emoționantă a ajuns rapid la inimile fanilor și nici nu a fost nevoie de cuvinte pentru a înțelege că familia Marcu se va mări.

„Sunt la început cu sarcina, am 18 săptămâni. Mă simt mult mai obosită decât la prima sarcină, aș dormi încontinuu, dar dorm când e cea mică la grădi. Vom avea un băiețel, ne vor mai confirma încă o dată peste două săptămâni”, a declarat Teodora Marcu pentru Spynews.ro.

Alex și Teodora deja știu sexul bebelușului și se bucură din plin că vor deveni în curând părinții unui băiețel.

În declarațiile făcute pentru Spynews, Teodora a spus că nu se aștepta să mai rămână însărcinată, având în vedere faptul că medicii nu i-au mai dat nicio șansă să devină mamă.

”Nu a fost ceva programat, pur și simplu s-a întâmplat. Noi am avut grijă. Înainte, am făcut și niște analize, iar medicii mi-au spus că nu voi mai putea avea copii, dar iată că bebe a vrut să vină neapărat. Eram la un spectacol de-al lui Alex, mă simțeam rău, am mers la farmacie, am luat un test și a ieșit pozitiv, deși nu ne așteptam deloc”, a mai spus ea.

Cei doi foști concurenți Insula Iubirii sezonul 6 au spus că nu se simt pregătiți în sensul în care și-ar fi dorit să facă un al doilea copil atunci când Emma ar fi fost puțin mai mare. Cu toate acestea, vestea faptului că familia lor se mărește i-a bucurat foarte tare.

