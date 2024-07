Drama neștiută a lui Marcel Andrei de la Insula Iubirii, sezonul 8. Prin ce a trecut ispita masculină

Marcel Andrei și-a făcut curaj și a vorbit, în fața telespectatorilor, despre drama vieții sale. Ispita masculină i-a povestit Mariei detalii importante despre copilăria lui, dar și despre momentele dificile prin care a trecut de-a lungul vieții.

Printre ispitele masculine care au atras atenția publicului încă din primele ediții Insula Iubirii, sezonul 8 se numără și Marcel Andrei. Bărbatul, în vârstă de 31 de ani, a cucerit oamenii de acasă cu felul său carismatic și sinceritatea.

Încă de când a cunoscut concurentele, ispita masculină s-a arătat interesat de Maria, iubita lui Dani. Acesta a scos toate „armele” din dotare pentru a o face pe tânără să „calce strâmb” în relația cu partenerul său.

Marcel Andrei a petrecut o mare parte a timpului din Thailanda alături de iubita lui Dani. Mai mult, ispita masculină a făcut o mulțime de gesturi romantice și frumoase pentru concurentă. Din filmările difuzate pe TV se poate observa că bărbatul îi aduce micul dejun în cameră, în fiecare dimineață.

Prin ce dramă a trecut ispita Marcel Andrei de la Insula Iubirii, sezonul 8

Din primele zile pe insulă, Marcel Andrei și Maria au vorbit deschis despre viața lor de acasă. Bărbatul s-a simțit atât de confortabil în preajma tinerei încât i-a povestit despre drama prin care a trecut în copilărie.

Ispita masculină i-a spus iubitei lui Dani că a fost nevoit să plece de acasă la o vârstă fragedă, după ce părinții lui au plecat din țară. Mama și tatăl acestuia au ajuns la despărțire, lucru care l-a afectat pe Marcel Andrei.

De asemenea, bărbatul i s-a mai zis Mariei și despre cariera pe care a avut-o înainte să devină barman și chelner în Insulele Canare. Puțini sunt cei care știu că ispita masculină de la Insula Iubirii sezonul 8 a lucrat în armată timp de 5 ani.

„Eu sunt plecat de acasă de la vârsta de 15 ani. Ai mei lucrau ca și gardieni publici amândoi și după aceea nu le-a mai convenit salariul, nu mai era suficient și după aceea, a plecat mama mea, după aceea și tatăl meu și pe parcurs s-au despărțit.

Așa a fost să fie… De la vârsta de 15 ani am rămas singur. Eu am o istorie (n.r. arată către tatuaje). Este sora mea, nepoata mea, mama și numele tatălui meu. Am și un soldat pentru că am lucrat cinci ani în armată și mi-am făcut tatuajele astea ca să fiu aproape de familie pentru că mereu eram departe.”, a povestit el la Insula Iubirii sezonul 8.

Marcel Andrei a decis să își schimbe viața complet după ce a renunțat la meseria lui din armată. Acesta și-a lăsat barbă, și-a făcut tatuaje și s-a tuns foarte scurt. De asemenea, bărbatul și-a găsit curajul de a începe totul de la zero în Tenerife.

Deși i-a fost dificil să se adapteze pe cea mai mare insulă din arhipelagul Canare din Oceanul Atlantic, acum ispita masculină se simte ca acasă acolo având o mulțime de prieteni și oameni dragi.