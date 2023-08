Finala Insula Iubirii sezonul 7. Marius Moise a fost uimit de vorbele ispitei Oana Monea. Ce a recunoscut Alin Simoiu

Marius Moise a fost uimit atunci când a auzit ce a avut de spus ispita Oana Monea, la ultima ceremonie a focului, de la Insula Iubirii sezonul 7. Și Bianca Giurcă a avut parte de o surpriză de proporții atunci când a ascultat confesiunea luil Alin Simoiu.

În ediția 20 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 7, din 27 august 2023, testul din Thailanda a ajuns la final pentru cele cinci cupluri. La ultima ceremonie a focului, Marius a fost uimit de dezvăluirile făcut de ispita Oana Monea. Tot la bonfire-ul final, Alin Simoiu a luat-o prin surprindere pe Bianca Giurcă.

Marius Moise a fost uimit de ceea ce a spus ispita Oana Monea la ultimul bonfire de la Insula Iubirii sezonul 7. Bianca Giurcă a fost surprinsă de vorbele lui Alin Simoiu

Marius Moise și iubita lui, Bianca Giurcă, au venit la Insula Iubirii sezonul 7 pentru a-și testa relația și pentru a descoperi dacă sunt sau nu făcuți unul pentru celălalt. Totuși, după doar câteva zile, Marius Moise a început să fie din ce în ce mai apropiat de ispita Oana Monea și nu puține au fost ocaziile în care a avut gesturi îndrăznețe față de ispite, fără să țină cont de faptul că iubita lui ar putea să vadă totul.

La ultima ceremonie a focului, Marius Moise a stat de vorbă cu Bianca Giurcă și, la final, aceștia au anunțat faptul că aleg să plece singuri din Thailanda.

După ce Bianca Giurcă a plecat, ispita Oana Monea a fost cea care și-a făcut apariția la bonfire-ul din finala Insula Iubirii sezonul 7, din 27 august 2023.

„Marius Moise este un tip timid, dar nu tot timpul. Există momente în care uită complet de timiditate în preajma multor fete din casă”, a zis Oana Monea.

„Oana a fost mai mult decât o ispită, s-a creeat clar o conexiune între voi”, a spus Radu Vâlcan la ceremonia focului.

„Așa am simțiat-o eu”, a confirmat concurentul.

„Nu, nu s-a creat nimic între mine și Marius și tot ce am făcut aici am făcut pentru Bianca, pentru că am simțit că merită ceva mai bun. Am fost pe parcursul emisiunii de partea ei și am vrut să îi arăt exact ce bărbat are acasă, nimic mai mult”, a fost dezvăluirea complet neașteptată făcută de ispită.

„Am fost un pic șocat pentru că a venit Oana și a zis că a ajutat-o pe Bianca să vadă ce bărbat are acasă. Îi mulțumim pentru ajutor, îi mulțumesc și eu”, a spus concurentul la testimonial, surprins de cele întâmplate.

A venit apoi rândul Biancăi Giurcă să se întâlnească la bonfire cu Alin Simoiu. Ceea ce a urmat a fost complet neașteptat.

„Am descoperit un om minunat, un om cald, un om care se dedică, un om cu suflet bun, iertător și poate prea iertător. Dar are acea căldură pe care o transmite ea, ca și om”, a mărturisit ispita.

„Știu cât de minunată este Bianca și știe cât de mult o apreciez. Chiar dacă am venit pe insulă să îmi fac rolul de ispită voi rămâne alături de ea. Chiar dacă nu știu ce ne rezervă viitorul, îmi doresc să o pot ajuta, pentru că va urma o perioadă grea. Îi voi rămâne alături. Decizia cea mai importantă e la ea, nu la mine”, a spus Alin Simoiu.

Bianca Giurcă a spus că cel mai corect pentru ea ar fi să plece singură de pe insulă.

