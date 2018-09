GESTUL care îi aduce rãspunsul lui Hannelore, la ”Insula Iubirii”: ”Nu-ți ajunge o viață să cunoști un om”

Mereu atentă la detalii și la aparențe, Hannelore va avea parte de un șoc, în această seară, la ”Insula Iubirii”, de la ora 20.00, la Antena 1, când un gest al iubitului ei o va arunca pe culmile disperării.

O alarmă cu imagini grăitoare și un Bonfire îi vor da ocazia lui Hannelore să facã luminã în gesturile logodnicului său. Răspunsurile aflate nu sunt însă unele care să o încânte, din păcate. La final, Hanne va recunoaște că în sufletul său este ”dezastru”!

”Nu-ți ajunge o viață să cunoști un om, eu am fost mereu sinceră cu el și am fost sinceră mereu pe ceea ce am simțit”, va spune aceasta răvășită de cele aflate.

Cum a reușit Bogdan să se trădeze și care sunt gesturile atât de pline de semnificație pentru logodnica sa, telespectatorii pot afla în această seară, de la ora 20.00, la Antena 1, într-o nouă ediție ”Insula Iubirii”.

