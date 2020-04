Hannelore de la Insula iubirii trece prin momente grele! Ce se întâmplă cu fosta concurentă: „Toată lumea își dă cu părerea. Prefer să mă protejez de această nebunie”

Hannelore Ulrich de la Insula iubirii

Nu am făcut cumpărături speciale, mă amuză când văd știri despre oameni care golesc magazinele, care cumpără tone de alimente de tot felul care oricum se strică în timp, dacă nu le consumi. De exemplu fructele și legumele… Nu ies de fel mult din casă, așa că nu mă afectează perioada asta. Sala de balet este în spatele casei, în aceeași curte. Erau și înainte zile în care nu plecam de acasă, acum cu atât mai mult nu fac asta.

Epidemia de coronavirus mă afectează doar în plan financiar, dar cred că nu sunt singura, toată lumea are de suferit. Sunt o fire activă și îmi place să am mult de lucru, să am activități. Locuind la curte nu te poți plictisi niciodată. A sosit rândul dulapurilor, rândul curățeniei generale, bucuria cățelușilor că ne jucăm mai mult cu ei.