Insula Iubirii, 10 august 2023. Radu Vâlcan a citit scrisoarea pe care Bogdan Cîrlan a primit-o de la Claudia Florescu. Ce a urmat

În ediția 25 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 7, concurenții au avut parte de un nou bonfire. Radu Vâlcan a citit scrisoarea primită de Bogdan de la Claudia, la venirea în Thailanda. O veste l-a supărat pe concurent.

Radu Vâlcan i-a invitat pe concurenți la o nouă ceremonie a focului, în ediția 15 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 7. Bogdan Cîrlan și-a putut cu greu stăpâni reacțiile și emoțiile atunci când Radu Vâlcan a citit scrisoarea primită de concurent de la Claudia Florescu, iubita lui, la venirea în Thailanda. Camerele de filmat au surprins ceva neașteptat.

Radu Vâlcan a citit scrisoarea pe care Bogdan Cîrlan a primit-o de la Claudia Florescu, iubita lui, la venirea în Thailanda. Ce reacție a avut concurentul de la Insula Iubirii sezonul 7

Concurenții s-au întâlnit cu Radu Vâlcan la o nouă ceremonie a focului și primul care a văzut imagini cu partenera a fost Iulian Clonț, care a putut să o vadă pe Cristina R ancov fie stând mai retrasă, fie cântând și simțindu-se bine.

Următorul a fost Bogdan Cîrlan, care a zis că „încearcă să fie bine și să față față dorului de casă și de Claudia”.

„Ai primit o scrisoare, știi, îți aduci aminte? De câte ori ai citit-o?”

„În fiecare zi, o am la mine tot timpul. Nu mă pune s-o citesc, te rog. Dacă vrei ți-o dau ție s-o citești. Am emoții”, a zis Claudia.

„Amore mio, dacă citești această scrisoare cu siguranță suntem pe două insule diferite, unde vom avea ocazia să descoperim lucruri noi despre relația noastră, să găsim răspunsuri la întrebările și nedumeririle pe care le avem. Să știi că îmi vei lipsi enorm, atât tu, cât și momentele petrecute împreună. Mi-aș dori să fii tu însuți pe insula, să te distrezi și, nu în ultimul rând, să nu uiți motivul pentru care te afli pe insulă. Te iubesc și abia aștept să ne vedem și să ne întoarcem acasă exact așa cum am venit, împreună, dar mult mai uniți. Ti amo”, a fost scrisoarea citită de Radu Vâlcan, în ediția 15 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 7.

Bogdan Cîrlan a fost atât de emoționat încât cu greu a putut să își stăpânească emoțiile.

„Să știi că în seara aceasta nu am imagini pentru tine”, a fost apoi vestea dată de Radu Vâlcan.

„Sincer, îmi doream s-o văd”, a fost reacția acestuia.

„Nu m-a răscolit, m-a liniștit într-un fel, că știi că atunci când îți arată Radu o imagine îți arată ceva ce nu îți dorești să vezi neapărat. Dar mă și supără că n-am văzut-o, că eu n-am mai văzut-o pe Claudia de mult”, a mărturisit concurentul la testimonial.

