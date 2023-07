Insula Iubirii, 13 iulie 2023. Bianca Giurcă s-a apropiat de ispita Alin Simoiu în timpul unei plimbări pe plajă

În ediția 7 a emisiunii Insula Iubirii, ispita Alin s-a apropiat mai mult de Bianca și totul a fost surprins de camerele de filmat.

După ce s-au întors de la bonfire, băieții s-au întors la vilă și au stat fe vorbă cu ispitele, dezvăluindu-le ce imagini au văzut la ceremonia focului. Între timp, la vila fetelor, Bianca Giurcă s-a apropiat de ispita Alin Simoiu în timpul unei plimbări pe plajă. Camerele au surprins schimbul de replici dintre cei doi.

Bianca Giurcă s-a apropiat de ispita Alin Simoiu în timpul unei plimbări pe plajă, în ediția 7 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 7, difuzată pe 13 iulie 2023

În ediția trecută, concurenții au putut vedea imagini cu partenerelor lor și apoi au revenit la vilă, aoclo unde ispitele așteptau curioase să afle ce s-a întâmplat. Marius Moise i-a devăluit Oanei Monea faptul că anumite detalii descoperit în filmări l-au făcut să creadă că iubita lui, Bianca Giurcă, e mai retrasă și în acest mod nu dă testul insulei în adevăratul sens al cuvântului.

Camerele au surprins și un dialog surprinzător între Răzvan Kovacs și ispita Roxana Rapailă, totul în timp ce iubita concurentului, Ema Oprișan, a fost cuprinsă de regrete, lacrimi și temeri. Într-o confesiune sinceră pentru Claudia, aceasta a dezvăluit că a simțit că cea mai mare durere a vieții ei a fost când Răzvan a plecat.

Între timp, la vila fetelor a fost o petrecere cu muzică și dans. La un moment dat, Bianca a părut că se apropie mai mult de ispita Alin Simoiu.

„Ce părere ai despre alegerile de ieri de la date? Am simțit nevoia să-l aleg pe Matei pentru că există așa un fel de întrebare legată de el, nu pentru mine, pentru...Îmi pare așa că se pune o presiune vizavi de mine și el și nu e...Nu simt că e...Și vreau să se înțeleagă că nu e, și că nu mă ascuns de el, înțelegi? Pare că mă ascund de el, dar nu mă ascund”, a fost confesiunea făcută de Bianca.

„La un moment dat când au fost eliminările, sincer, am avut puțin emoții. Pentru că nu am știut ce ți-am transmis ieri”, a zis Alin către concurentă.

„Bianca e o fată atrăgătoare, are trăsături frumoase. Are mult mai multe calități, dar nu are cine să lucreze la ele și nu are cui să le arate. E o femeie frumoasă”, a zis Alin la testimonial.

„Alin nu mă presează, nu mă tachinează, mă încurajează. Mi se pare că e super om cu mine”, a zis la testimonial Bianca.

Cei doi au fost apropiați nu doar la petrecere, atunci când și-au explicat unele lucruri, ci și mai târziu, atunci când au ales să se plimbe pe plajă și să discute.

„Am reușit s-o facă să se simtă mai bine, mai relaxată, mai puțin încordată”, a zis Alin.

Încercând să îi explice că îi apreciază naturalețea, ispita a făcut o comparație între ea și Claudia, iar Bianca a reacționat imediat: „Shh, că se filmează!”.

