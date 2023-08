Insula Iubirii, 18 august 2023. Ema Oprișan, gest neașteptat după ce Romeo Vasiloni s-a întors de la bonfire. Ce a făcut

În ediția 17 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 7, Ema Oprișan a făcut un gest neașteptat după ce Romeo Vasiloni s-a întors de la bonfire, iar Răzvan Kovacs a surprins cu atitudinea sa.

Romeo Vasiloni a fost la bonfire cu Răzvan Kovacs și ispita a încercat să îi explice cu ce a greșit față de Ema Oprișan, însă dialogul a generat imediat numeroase scântei. Întors la vila fetelor, Romeo i-a povestit Emei ce s-a întâmplat, apoi aceasta a avut un gest surprinzător. Și Răzvan Kovacs a făcut ceva neașteptat față de ispita Daria Cuflic, în ediția 17 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 7.

După ce a fost la bonfire, Romeo Vasiloni a revenit la vila concurentelor, unde Ema îl aștepta extrem de nerăbdătoare.

„Abia te așteptam să vii”, i-a zis aceasta atunci când a dat cu ochii de el.

Apoi, Romeo Vasiloni a dezvăluit ce a discutat cu Răzvan Kovacs, dar și ce impresie i-a făcut concurentul, după ceremonia focului de la Insula Iubirii sezonul 7.

„Mi se pare că e foarte imatur, m-a jignit. Eu am fost un gentleman până la sfârșit. M-am dus acolo, el era deja. A zis Radu că vin din partea ta și a zis că pe el nu îl interesează, că o să discute cu tine la sfârșit. Am încercat să îi explic chestiile pe care le-a făcut și care te-au făcut să iei decizia asta, dar iar a zis că nu îl interesează. Mi-a zis că sunt prost, mi s-a părut că vrea săn pară bărbatul fatal. Nu m-a întrebat absolut nimic, era mai mult despre el. Nu am putut să port o conversație fluidă cu el, era totul în glumă. La un moment dat s-a enervat, era foarte tensionat”, a zis Răzvan Kovacs.

Ema a conștientizat că Răzvan n-a învățat din experiențele trăite pe insulă și că nu s-a schimbat deloc în bine.

„Mi-aș fi dorit ca măcar în ultimul ceas să se trezească”, a zis Ema Oprișan, care la testimonial a mărturisit faptul că nu își mai dorește un Răzvan precum cel de pe insulă.

Între timp, la vila băieților, Răzvan Kovacs s-a întors de la bonfire și a căutat din nou să fie în centrul atenției. A povestit totul ca un narator neutru și obiectiv, încercând să își ascundă adevăratele sentimente. Apoi, tânărul a luat-o deoparte pe Daria Cuflic și și-a cerut scuze pentru limbajul nepotrivit de la ședința foto din trecut, frazele sale fiind aduse din nou în lumină. La final, el i-a sărutat mâna.

„Faptul că lumea va arunca în mine cu ouă pentru că am vorbit urât aici e cea mai mică problemă a mea, dar problema e că lumea o va critica pe ea pentru că a acceptat”, a mărturisit concurentul la testimonial.

Între timp, Ema i-a dat o îmbrățișare lui Romeo, iar ispita a apreciat din plin gestul concurentei.

Nu doar Ema s-a deschis mai mult, ci și Bianca Giurcă. Totuși, tânăra încă se gândește la consecințele faptelor sale și asta îi inhibă anumite reacții.

„Îi este foarte greu să se abțină la toate gesturile pe care simte să le facă și uneori o ia valul. Nu știu cât mai contează Marius în prezent, dar contează pentru ea ce părere au familia, prietenii, rudele și toți cei din sat”, a mărturisit Alin la testimonial.

Nu la fel de reținut este Marius Moise, care începe să se gândească la momentul în care o va prezenta pe Oana Monea mamei sale.

