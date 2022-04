Insula Iubirii 2022. Ce înseamnă și cum arată o zi de filmare a show-ului. Imagini inedite din culisele sezonului 6

Sezonul 6 din Insula Iubirii a fost mult așteptat de fanii formatului care se bucură se pot bucura de noile episoade care vor apărea la tv începând cu 2 și 3 mai 2022. Însă nu multă lume cunoaște faptul că un show de asemenea anvergură necesită eforturi intense.

Cum a arătat o zi de filmare la Insula Iubirii și ce înseamnă realizarea acestui show

Noul sezon de la Insula Iubirii urmează să se lanseze pe tv pe 2 mai, iar fanii sunt cu siguranță în extaz la aflarea acestei vești. Și deși ne bucurăm foarte mult să vizionăm episoadele show-ului, nu multă lume știe de cât de mult echipament este nevoie pentru a realiza o astfel de emisiune. Iată ce au avut de spus realizatorii Insula Iubirii, sezonul 6 și cum a arătat o zi de filmare.

Citește și: Insula iubirii 2022. Radu Vâlcan, în cel mai sincer interviu. Ce a dezvăluit și ce surprize aduce sezonul 6

„Pentru Insula Iubriii am transportat aproape 6,5 tone de echipament din România. Am optat pentru transport aerian. 12 kilometri de cabluri. Am muncit zilnic între 14-16 ore. Pentru fiecare Insulă, ecipepe au fost formate din 10 oameni tehnicieni. Vremea a fost neprietenoasa. umiditatea este foarte ridicată. Sunt mândru de ce am realizat cu echipa”, a declarat unul dintre realizatorii emisiunii de la Antena 1.

Cot la cot cu staff-ul show-ului, Radu Vâlcan, s-a implicat neîncetat în realizarea acestui nou sezon. Iată ce a declarat el: „Azi nu prea am mâncat. Îmi este foarte târziu. Filmăm foarte mult”, spune prezentatorul emisiunii.

Sezonul nou se filmează în condiții extreme, neprevăzute, iar membrii echipei care s-a ocupat de realizarea show-ului declară faptul că vremea poate fi imprevizibilă și le poate cauza probleme.

„Monitorizăm 24 din 24. E o muncă mare în spate, dar echipa s-a omogenizat și a ajuns să creadă foarte tare în proiect, e cel mai frumos moment. Atunci realizezi că oamenii fac asta cu drag, depășesc bariere. Secretul este să ai o echipă pe care să o apreciezi și să o iubești. Pe insulă filmările durează 21 de zile. Toți trebuie să trecem peste toate fazele grele”, a declarat Alex Fotea, regizorul emisiunii.

Citește și: Ce cupluri participă în cel de-al şaselea sezon ”Temptation Island – Insula iubirii”

„Am avut ca și pregătire 4 luni. E ma imult decât mă așteptam. Să nu stăm în carantină, am intrat printr-un proiect din Thailanda. Teste PCR, teste rapide. Suntem obligați să facem aceste teste ca să putem sta aici. E o muncă continuă. Să ajungi la filmare, să ai inundație”, a mai declarat unul dintre membrii echipei de filmare Insula Iubirii, sezonul 6.

Când va avea premiera sezonul 6 din Insula Iubirii

Două resorturi exclusiviste de pe Coconut Island i-au primit cu braţele deschise pe curajoşii care au vrut să trăiască experienţa care a schimbat viețile multor perechi de îndrăgostiți. 10 dintre cele mai puternice ispite masculine şi 10 dintre cele mai seducătoare ispite feminine sunt pregătite să demaşte cele mai ascunse trăiri ale concurenţilor noului sezon, ce va fi difuzat in fiecare luni şi marţi, începând din 2 mai, de la 20:30, la Antena 1.

„Sunt meniţi să fie împreună?”, „Trăiesc o iubire adevărată, indestructibilă sau dragostea lor e doar un foc de paie ce se va stinge la prima adiere de vânt?” sunt doar câteva dintre arzătoarele întrebări la care cuplurile vor să afle răspunsuri cu ajutorul testului Insula Iubirii.

Astfel, cel de-al şaselea sezon Insula Iubirii va avea premiera pe 2 şi, respectiv, 3 mai şi va fi difuzat în fiecare luni şi marţi, de la 20:30, la Antena 1.