Insula Iubirii, 29 iunie 2023. Radu Vâlcan și concurentele s-au întâlnit la primul bonfire. Ce imagini s-au văzut

În ediția 3 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 7, concurentele au mers la prima ceremonie a focului și au descoperit imagini cu partenerii lor. Ana Maria Măriuță a avut o reacție neașteptată după ce a văzut imaginile cu Marius. Radu Vâlcan a avut pentru Cristina o veste surprinzătoare.

Ediția din 29 iunie 2023 a adus un bonfire plin de emoții pentru concurentele de la Insula Iubirii sezonul 7. A fost momentul în care Ana Maria Măriuță a putut vedea imagini cu Marius Budin, iubitul ei. Radu Vâlcan a venit cu informații interesante și pentru Cristina, soția lui Iulian Clonț.

Concurentele au participat la primul bonfire de la Insula Iubirii sezonul 7. Ce a dezvăluit Radu Vâlcan, în ediția 3 din 29 iunie 2023, la Antena 1

Drumul către primul bonfire a fost unul greu și a generat numeroase gânduri și supoziții pentru concurente.

„Îmi dau lacrimile”, a zis Ana Maria Măriuță, cuprinsă de lacrimi și de teamă, înainte să vadă primele imagini de la bonfire Insula Iubirii sezonul 7.

Pe drum, concurentele au făcut un schimb de replici ce a scos la iveală temerile pe care le au legate de această primă ceremonie a focului.

„Mă gândesc că o să pierd o parte din mine când o să-l văd pe Răzvan făcând anumite chestii. Mă gândesc că n-o să mai am putere să cred în dragoste, că n-o să-mi mai doresc o familie care înseamnă și tată, și mamă”, a mărturisit Emanuela Oprișan.

„Aveți emoții?! Sunteți pregătite să vedeți ce s-a întâmplat pe insula băieților”, a fost întrebarea pusă de Radu Vâlcan, în ediția 3 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 7, din 29 iunie 2023.

Prima care a văzut imagini cu partenerul său a fost Claudia Florescu și filmarea a deranjat-o pe concurentă.

Următoarea care a văzut imagini a fost Ana Maria Măriuță. În filmare a fost surprins Marius Budin, care purta o discuție despre relația lui cu câteva ispite. A fost o ușurare pentru concurentă, fiindcă aceasta a putut să vadă ce sigur e partenerul eu de puterea sa de-a rezista ispitelor.

Ema a descoperit ce dezvăluiri a făcut Răzvan despre ea, dar și cât de bine s-a distrat alături de ispit, la Insula Iubirii sezonul 7.

Pentru Cristina, Radu Vâlcan a dat vestea neașteptată că nu are imagini de prezentat.

Tot ce trebuie să știi despre Insula Iubirii sezonul 7

Pornind de la premisa #cineiubeştenulasă şi aparent pline de încredere, cinci noi cupluri au luat decizia vieţii lor şi au decis să se supună celui mai dur test al relaţiei la Insula Iubirii sezonul 7, pornind într-o călătorie unică, plină de provocări şi tentaţii.

În cele două resorturi exclusiviste din Phuket, câte 10 ispite le vor fi alături în permanenţă celor care vor trebui să decidă dacă lasă loc tentaţiei să le distrugă relaţia, la Insula Iubirii sezonul 7. Curajoşii care au pornit pe drumul cunoaşterii vor petrece nu mai puţin de 21 de zile în compania seducătoarelor ispite, 21 de zile în care vor trebui să se convingă că #cineiubeştenulasă şi să parcurgă cel mai dur test al fidelităţii.

