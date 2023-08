Insula Iubirii, 3 august 2023. Bianca Giurcă i-a cerut lui Alin Simoiu să își dea jos lavaliera. Ce s-a întâmplat

Bianca Giurcă i-a cerut ispitei Alin Simoiu să își dea lavaliera jos, iar ceea ce a urmat a fost surprinzător. Camerele de filmat au surprins totul, în ediția 13 a emisiunii Insula Iubirii, de la Antena 1.

Camerele de filmat au surprins momentul în care Bianca Giurcă i-a cerut lui Alin Simoiu să își dea jos lavaliera. Ceea ce a urmat a fost neașteptat, iar ispita a dezvăluit totul la testimonial, în ediția 13 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 7, de la Antena 1.

Cu o seară înainte, iubita lui Marius Moise ea părut că s-a simțit rău și a preferat să se retragă în cameră. A doua zi, dimineața, aceasta a părut că și-a revenit, ba chiar a surprins cu atitudinea de care a dat dovadă.

Pusă pe șotii, aceasta i- cerut lui Alin Simoiu să își dea lavaliera jos. Inițial, tânărul a ezitat, dar apoi acesta a acceptat să intre în jocul ei.

„Îmi spune: te provoc să îți dai lavaliera jos. Și știu că asta urmează să facă, să mă împingă în piscină. Ea a inițiat toaate jocurile astea, care uneori și pe mine mă surprind. Uneori se ferește de chestii ușoare, dar la astea nu se mai gândește”, a declarat Alin Simoiu la testimonial.

„Am devenit mai puternică, mai sigură, mai sinceră. Mult mai deschisă la a face chestii noi, am ieșit din zona mea de confort și îmi place. Am simțit să mă joc cu Alin și o s-o mai fac, n-o să mă oprească faptul că mi-e frică de ce o să creadă lumea. Astea sunt lucrurile pe care simt să le fac, indiferent dacă sunt corecte sau nu”, a fost confesiunea făcută de Bianca Giurcă.

După ce s-au alergat în jurul piscinei, cei doi și-au continuat jocul pe plajă, acolo unde camerele de filmat au surprins alte momente de apropiere, când Alin i-a șoptat ceva la ureche concurentei.

Între timp, la vila băieților, Marius Moise pare să sufere din ce în ce mai mult după imaginile văzute la bonfire. Deși ispita Oana Monea a încercat să afle ce se întâmplă, concurentul a părut distant și deloc dispus să spună ce simte.

„Îmi place să stau așa, să procesez singur...”, a zis acesta îngândurat.

Tot în ediția 13 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 7, concurenții s-au întâlnit cu Radu Vâlcan și au fost puși să aleagă cu ce ispită vor să meargă la date, la un templu al distracției.

Răzvan Kovacs a ales-o pe Daria, Iulian Clonț a decis să iasă cu Adriana, în timp ce Marius Moise a ales-o pe Roxana. Marius Budin a ales-o pe Denisia, în timp ce Bogdan Cîrlan a decis să iasă la date cu Oana, în ediția 13 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 7.

