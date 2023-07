Unde a mai lucrat în trecut Bianca Giurcă de la Insula Iubirii sezonul 7. Iubita lui „Făt-Frumos” a avut mai multe joburi

Bianca Giurcă este una dintre concurentele de la Insula Iubirii sezonul 7 care a intrat rapid în atenția publicului român. Iată în ce domenii a lucrat în trecut iubita lui Marius Moise!

Bianca Giurcă este mereu deschisă să le răspundă urmăritorilor săi, mai ales că aceștia sunt extrem de curioși să afle cât mai multe informații despre ea.

Cu toate că iubitul ei, Marius Moise, alături de care s-a înscris la Insula Iubirii sezonul 7, îi asigură tot confortul de care are nevoie, concurentei nu îi place să fie întreținută, încercând mai multe meserii până să se lanseze în online. Iată ce dezvăluiri a făcut pe contul personal de Instagram, într-o sesiune de întrebări și răspunsuri!

Ce locuri de muncă a mai avut Bianca Giurcă de la Insula Iubirii sezonul 7

De când a început să apară pe micile ecrane, Bianca Giurcă de la Insula Iubirii sezonul 7 a primit și unele comentarii mai răutăcioase de la urmăritori, în care îi atrăgeau atenția că este întreținută de Marius Moise.

De fiecare dată, concurenta s-a apărat și a explicat că lucrează încă de la o vârstă fragedă, neavând nevoie de un bărbat care să îi plătească micile plăceri.

Întrebată, recent, ce locuri de muncă a mai avut până acum, având în vedere că a urmat cursurile Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, iubita lui Marius Moise a dezvăluit că lucrează de la 15 ani, schimbând mai multe domenii:

„Mi-am câștigat banii mei de mică. Prima dată pe la 15 ani am început să fiu animatoare pentru copii, apoi, am fost ursitoare, bonă, manichiuristă, dealer într-un cazino online, iar, apoi, am început să câștig destul de bine din online.”, a dezvăluit Bianca Giurcă pe contul personal de Instagram, la secțiunea Instastory.

Câți bani face Bianca Giurcă de la Insula Iubirii sezonul 7 din Tiktok

De când a început să posteze pe platforma de divertisment Tiktok, Bianca Giurcă a reușit să câștige sume la care unii doar visează. Încă din emisiune, Marius Moise preciza că aceasta obține între 10.000-13.000 de dolari în urma activității ei din mediul online.

La rândul său, Bianca Giurcă de la Insula Iubirii sezonul 7 susține, cu tărie, că nu are nevoie de un bărbat pentru a o întreține, căci se descurcă singură să-și ofere toate lucrurile materiale de care are nevoie:

„Nu am nevoie de un bărbat să mă întrețină. Mă întrețin de la 15 ani. În timpul liceului aveam două locuri de muncă, am luat și bacul, am făcut și o facultate. În prezent, toate lucrurile pe care mi le doresc mi le plătesc SINGURĂĂĂĂ, plus de alta îmi ajut și familia.”, a scris Bianca Giurcă, în urmă cu ceva timp, pe Instagram.

Pe atunci, răspunsul ei venea după ce a fost acuzată că este întreținută de către iubitul ei, Marius Moise.

„Știu că e urât să vorbești despre bani, iar întotdeauna am evitat, dar m-am săturat de toate țațele care își dau ele cu părerea de ce am ales să accept eu niște lucrurile în relația mea.”, a mai scris concurenta pe contul personal de Instagram.

Așadar, potrivit unei capturi la extrasul de cont, Bianca Giurcă a primit 13.164 dolari după o lună în care a fost activă pe platforma TikTok.