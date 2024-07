Insula Iubirii Extra, sezonul 8. Bianca a simțit că flacăra ispitei s-a aprins pentru ea. Vezi Bonfire-ul integral din AntenaPLAY

Flacăra ispitei s-a aprins pentru prima dată pe insula fetelor. Vezi Bonfire-ul integral din AntenaPLAY

Primul bonfire al fetelor s-a dovedit a fi o adevărată surpriză pentru fete, chiar dacă unele dintre ele se așteptau să vadă imagini compromițătoare sau nu.

Dacă Daiana, Bianca, Maria și Iustina au fost dezamăgite de comportamentul partenerilor lor, Cristina a fost singura care a avut încredere în Andrei, pe care nu îl vede să facă greșeli care ar putea să o deranjeze.

Iată cum a decurs prima ceremonie a focului pentru fete și ce cuvinte grele s-au aruncat!

Flacăra ispitei s-a aprins pentru prima dată pe insula fetelor

Concurentele au simțit cele mai intense emoții și trăiri de până acum, știind că flacăra ispitei s-a aprins pentru una dintre ele pentru prima dată.

Inițial, Maria a crezut că flacăra ispitei s-a aprins pentru Robert, însă nu l-a exclus nici pe Cornel din această situație, imediat ce Iustina a mărturisit că se așteaptă la partenerul ei.

De asemenea, Maria a sperat că focul nu s-a aprins pentru ea: „Eu sper că nu și simt că nu a făcut nimic greșit”.

Cristina a avut o atitudine liniștită, crezând că partenerul ei nu și-a întrecut limitele:

„Intuiția mea spune că nu este el cel care a încălcat o anumită regulă, să zicem bazată pe respect și iubirea dintre noi, deci nu mă aștept să fie el cel care a greșit în seara asta”.

Pe de altă parte, Daiana nu a fost atât de încrezătoare precum a fost Cristina și a mărturisit că se așteaptă la orice.

„Mă aștept să înceapă iar cu dansurile lui. Îi mai scapă mâna. Are voie să respire lângă ele. Are voie să se distreze și să se simtă bine în limita bunului simț așa cum o fac și eu”.

Bianca a recunoscut că a simțit că flacăra ispitei s-a aprins pentru ea, având o presimțire extrem de puternică și reală.

„Eu am văzut mai multe lucruri scrise, doar că nu l-am văzut niciodată înșelându-mă. Am văzut foarte multe semne, mesaje, inițieri și așa mai departe. (...) Cam 70 de mesaje am văzut și toate semănau, 70 de femei diferite.

Radu Vâlcan și-a dorit totuși să le țină în suspans pe concurente și a trecut direct la arătarea imaginilor.

Daiana, a izbucnit în plâns din cauza lucrurilor personale pe care le-a dezvăluit Rareș

Concurenta a văzut imagini cu Rareș care a readus în discuție lista cu lucruri interzise pe care Daiana i le-a comunicat de acasă, dar și despre situația ei de acasă.

Faptul că iubitul ei a vorbit despre tatăl ei, a rănit-o destul de tare pe Daiana, care nu se aștepta la acest lucru.

Totodată, concurenta a fost deranjată de faptul că Rareș exagerează cu lista lucrurilor interzise:

„Dacă are cineva lista aia din producție s-o aducă să vedeți și voi că nu e o listă lungă. Poate el mi-a impus mai multe. Eu plâng acum că a zis de tatăl meu, nu de altceva. Nu vreau să vorbesc despre asta. În rest e ok, exagerează enorm de mult cu lista aia. El a zis clar că aceleași limite mi le-a impus și el”

Iustina, nerăbdătoare să vadă ce a făcut Cornel alături de ispite

Concurenta l-a văzut pe Cornel în ipostaze neașteptate, purtând conversații indecente cu DanyBoy și ispitele pe plajă la răsărit, dar și pe terasă.

Reacțiile Iustinei vorbesc de la sine, chiar dacă ea s-a abținut cât de mult a putut să comenteze situația.

„Mai aveți alte imagini. Vreau să știu dacă mai urmează!” a spus concurenta dezamăgită de faptul că a văzut prea puțin din comportamentul lui Cornel.

Cristina, curioasă de interacțiunile lui Andrei cu ispitele

După o relație de 10 ani și o căsnicie de 9 ani, Cristina se așteaptă ca soțul ei să îi fie fidel și să nu o dezamăgească în această experiență. Deși își dorește să vadă imagini și zâmbetul lui Andrei, concurenta nu a primit imagini în această seară.

„Înseamnă că e cuminte și nu e nimic paltipant. Merg pe intuiția mea, toate bune!”

Maria, dezamăgită de felul în care vorbește DanyBoy

Interacțiunile pe care le-a avut DanyBoy cu majoritatea ispitelor au deranjat-o pe concurentă, care spera ca iubitul ei să fie mult mai rezervat.

„ (...) Am rămas puțin dezamăgită, un pic mai mult decât mă așteptam. De mine nu a pomenit absolut nimic, ca și cum nici nu aș fi existat și iubirea lui aia mare pentru mine pe care tuturor a zis-o, nu a existat. Își

Bianca a simțit că focul s-a aprins cu adevărat pentru ea

Apropierile dintre Robert și Larisa au făcut-o pe Bianca să fie destul de confuză, mai ales că ispita nu ar fi pe gustul lui potrivit lucrurilor pe care ei le-au discutat de-a lungul relației.

„Este lângă o femeie care fumează, el nu suportă ca femeia de lângă el să fumeze. (...) Nu suportă femeile cu silicoane, iar ea are silicoane și mi s-a părut la fel de ciudat că s-au apropiat”

Bianca nu înțelege de ce Robert a făcut-o materialistă și o actriță bună, ținând cont că ea nu se regăsește în aceste două situații și nu a acționat pe măsură.

Deși imaginile sunt destul de compromițătoare, Bianca a încercat să vadă partea bună a lucrurilor. Referitor la masajul indecent făcut de Larisa, aceasta a spus că nu e vina lui că a acceptat, ci felul în care ispita a acționat, pentru că ar fi putut să facă stând jos, nu urcându-se în spatele lui.

Nici apropierile din apă nu i s-au părut exagerate, iar Radu a fost curios dacă Bianca îl consideră pe Robert căzut în ispită.

„Nu este căzut în ispită neapărat, dar începe să se piardă pe el” a motivat totuși Bianca, încercând să se motiveze singură.

„Pe mine mă doare tot ce se întâmplă, am dat totul pentru această relație, chiar și după ce am aflat, iubirea nu dispare după o zi, două, trei” a mai adăugat aceasta.