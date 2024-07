Insula Iubirii Extra, sezonul 8. Povestea motanilor Biancăi, pe larg! Ce le-a făcut Robert.Vezi Bonfire-ul integral din AntenaPLAY

Relația dintre Bianca și Robert, participanți la emisiunea Insula iubirii, a fost marcată de numeroase conflicte și momente tensionate încă de la început. Iată unde poți urmări bonfire-ul integral.

Bianca de la Insula Iubirii a mărturisit că, deși la început a fost atrasă de bunătatea lui Robert, în ultima perioadă aceasta nu mai simțea acea bunătate, iar gesturile lui o nedumeresc. Un incident grav a avut loc în București, unde locuia Bianca împreună cu motanii săi.

După ce s-au mutat la Craiova, Robert nu s-a înțeles bine cu animalele, arătându-se gelos pe afecțiunea pe care Bianca le-o purta. Într-o seară, în timp ce se aflau în dormitor, Robert a speriat motanii, care au căzut de la balcon. Unul dintre ei s-a lovit grav, iar celălalt a dispărut. Bianca, fiind extrem de atașată de animalele sale, a suferit enorm și nu s-a putut vindeca nici după luni de zile de la incident, chiar dacă Robert i-a recuperat unul dintre motanii dispăruți.

Concurenta a aflat doar recent că Robert i-a ascuns adevărul despre incidentul din București, ceea ce a adâncit suferința ei și mai mult. Acesta a fost un moment definitoriu pentru starea ei emoțională, suferind de depresie și pierzând câteva kilograme. Mai mult, Bianca a descoperit că Robert obișnuia să converseze cu alte femei, invitându-le în oraș și făcându-le complimente, ceea ce a intensificat sentimentul de trădare și durere.

„Relația noastră a fost tumultoasă de la început. În ultimul timp s-au întâmplat lucruri foarte grave și m-au destabilizat. Aș vrea să o iau cu începutul. M-au atras bunătatea lui la început, dar acum nu o mai simt. Nu am înțeles gesturile lui. Eu locuiam cu motanii mei la București, după ne-am mutat la Craiova. El nu iubea motanii, am încercat să găsim soluții. Eu îi iubesc foarte tare, el era gelos pe motanii mei, iar el a făcut un gest. Eram în dormitor, el i-a speriat și cei doi motani au căzut de la balcon. Unul s-a lovit tare, iar celălalt a dispărut. Eu îi iubeam foarte mult.Am sufeirt extrem de mult, el mi-a fost alături.

El mi-a ascuns asta și am aflat acum câteva zile. Eu am crezut că ei au sărit și au plecat, au trecut câteva luni de la incident, nu m-am vindecat nici acum. El mi-a recuperat un motan dispărut. La Craiova, însă, s-a întâmplat din nou, i-am pierdut iar și nu știu ce s-a întâmplat. Eu nu știam nimic până acum câteva zile ce a făcut în București. A fost cea mai puternică depresie din viața mea. Am suferit enorm, am slăbit câteva kilograme. Eu am mai aflat acum câteva zile și alte lucruri, de exemplu că vorbea cu foarte multe femei și le invita în oraș, le făcea complimente”, spune Bianca.

De partea cealaltă, Robert a recunoscut că a dezamăgit-o pe Bianca, dar nu consideră că gelozia pe motanii ei a fost motivul real al conflictelor dintre ei. El susține că motanii erau o sursă de tensiune în relația lor, deoarece el este alergic la ei și conveniseră să nu îi lase în pat. Robert povestește că în Craiova, un prieten a venit în vizită și, din neglijență, a lăsat geamul deschis, iar motanii au dispărut din nou. Aceste incidente au contribuit la deteriorarea relației lor, aducând la suprafață alte probleme și nesiguranțe.

„Am dezamăgit-o foarte tare. Eu nu consider că sunt gelos pe motanii ei, ci erau motivul pentru care noi nu putem depăși un impas. Ne certăm des. Eu i-am zis că sunt alergic și am stabilit să nu stea cu noi în pat. A venit un prieten pe la mine în Craiova, am lăsat geamul deschis și au plecat motanii și au dispărut”, spune Robert.

Cine sunt Bianca și Robert de la Insula Iubirii sezonul 8

Bianca (27 de ani), solistă muzică de petrecere și Robert (28 de ani), antreprenor, sunt ȋmpreună de mai bine de un an. S-au cunoscut ȋn Craiova, acolo unde el gusta din plin plăcerile vieţii, din postura de tânăr ce provine dintr-o familie ȋnstărită, iar ea se afla ȋn plin avânt al unei cariere ȋn muzica de petrecere. Este prima femeie pe care a prezentat-o părinţilor și singura cu care a ales să locuiască ȋn aceeași casă. Ea ȋși dorește să afle cu ajutorul emisiunii dacă Robert o vede ca pe cea alături de care să ȋși construiască un viitor, iar el vrea să afle dacă iubirea dintre ei e mai presus de diferenţele de opinii pe care le au.

